کشف ۷ فقره سرقت در شهمیرزاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی مهدیشهر از کشف هفت فقره سرقت منازل خالی از سکنه در شهمیرزاد خبر داد.

وی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت منازل خالی از سکنه در شهمیرزاد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی بخش شهمیرزاد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان مهدی‌شهر اعلام کرد: پلیس با انجام اقدامات تخصصی، بررسی‌های میدانی و پایش‌های اطلاعاتی، موفق شد سارق را شناسایی کند.

حسینی ادامه داد: متهم در بازجویی‌های فنی به هفت فقره سرقت منازل خالی از سکنه اعتراف کرد