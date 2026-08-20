تکواندو ایران با ۱۶ مدال فاتح جام ریاست فدراسیون جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات سه شنبه هفته جاری با حضور ۴۲۷ تکواندوکار آغاز و عصر امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه با قهرمانی تیم کشورمان به پایان رسید.

تیم ملی ایران با کسب ۵ مدال طلا و دو برنز در بخش مردان، دو طلا، یک نقره و شش برنز در بخش زنان، در مجموع با ۱۶ مدال عنوان قهرمانی را کسب کرد.

کره جنوبی با ۵ طلا، ۴ نقره و ۶ برنز نایب قهرمان شد و قزاقستان با ۲ مدال طلا و سه برنز عنوان سوم را کسب کرد.

ازبکستان با یک طلا ، شش نقره و ۳ برنز، تایلند با یک طلا، دو نقره و دو برنز، اردن با دو نقره و سه برنز هم عناوین چهارم وتا ششم را کسب کردند و تیم های عربستان، روسیه، پاکستان، ژاپن، اذربایجان ، بلاروس و ترکیه هم رتبه های بعدی جدول را به خود اختصاص دادند.

برای تیم کشورمان در این مسابقات ابوالفضل زندی، رادین زینالی، آرین سلیمی ، حنا زرین کمر، نسترن ولیزاده،مهدی حاج موسایی و دانیال بزرگی هفت طلا، شاپرک نجفی یک مدال نقره، ، امیرسینا بختیاری، یلدا ولی نژاد، فاطمه احمدی، ساغر مرادی،ناهید کیانی، ساینا کریمی ، سارا صوفی و امیر حسین یزدانی هم ۸ مدال برنز کسب کردند.