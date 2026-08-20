اختصاص ۱۴۹ میلیارد تومان برای آبرسانی روستاهای ساری و میاندورود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه پنجشنبه در جمع اهالی، پیشکسوتان، اعضای شوراهای روستا، مسئولان اجرایی و دهیاری بالاهولار، اظهار کرد: با وجود شرایط اقتصادی و محدودیتهای اعتباری، همراهی مردم و مسئولان موجب شده روند اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی در منطقه متوقف نشود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین آب افزود: در این دوره اعتباری بالغ بر ۱۴۹ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای آبرسانی اختصاص یافته که در نتیجه آن، پروژههای تأمین آب در ۳۰ روستای جدید شهرستان به بهرهبرداری رسیده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: انتقال آب از سد شهید رجایی که در سالهای گذشته با موانع و چالشهایی همراه بود، با پیگیریهای انجام شده وارد مرحله عملیاتی شده و بخشی از نیازهای اساسی مردم منطقه را تأمین کرده است.
بابایی کارنامی همچنین توسعه بافت روستایی را از دیگر محورهای اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: با مشارکت مردم حدود ۱۴ تا ۱۵ هکتار به محدوده بافتهای روستایی منطقه افزوده شده است.
وی تجهیز دهیاریها به ماشینآلات و امکانات مورد نیاز را مورد تأکید قرار داد و افزود: تقویت توان اجرایی دهیاریها زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم و حرکت روستاها به سمت ایجاد درآمدهای پایدار را فراهم میکند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامههای توسعه شهری ساری نیز بیان کرد: با جذب ۸۰ میلیارد تومان اعتبار جدید، مراحل بعدی طرحهای توسعه شهری دنبال خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای بهسازی معابر شهری ساری نیز حدود چهار هزار تن آسفالت برای روکش خیابانها تأمین شده است که اجرای آن میتواند در ارتقای کیفیت معابر و بهبود شرایط تردد شهروندان مؤثر باشد.
در این نشست همچنین یک دستگاه خودروی عملیاتی حمل زباله به ناوگان خدماتی روستای بالاهولار افزوده شد؛ اقدامی که با هدف تقویت خدمات عمومی و ارتقای مدیریت پسماند در این روستا انجام گرفت.
در ادامه بر ضرورت هماهنگی میان بخشداری و شهرداری برای تسریع در اجرای طرحهای آسفالت و ساماندهی ورودیهای شهر هولار تأکید شد و تکمیل پروژههای حاشیه رودخانهها، بهسازی راهها و توسعه شبکه گازرسانی نیز به عنوان بخشی از اولویتهای عمرانی منطقه مورد توجه قرار گرفت.
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