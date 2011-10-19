السد از سد سوون سامسونگ گذشت/ نماینده قطر یک گام تا فینال

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از ساعت 14 امروز چهارشنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی و السد قطر آغاز شد.

این دیدار که به میزبانی تیم کره‌ای و در ورزشگاه جام جهانی سوون برگزار شد در پایان به برتری 2 بر صفر تیم السد انجامید تا این تیم قطری در آستانه راهیابی به دیدار نهایی فصل 2011 لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا قرار گیرد.

برای تیم السد در دیدار خارج از خانه مقابل سوون سامسونگ کره جنوبی، "مامادو نیانگ" در دقایق 70 و 81 گل زد و تیمش را به یک پیروزی شیرین خارج از خانه رساند.

قضاوت دیدار سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - السد قطر برعهده "عبدالمالک البشیر" سنگاپوری بود. او در این بازی به هفت بازیکن دو تیم کارت‌های قرمز و زرد نشان داد. این داور سنگاپوری در دقیقه 85 "استویکا ریستیچ" از تیم سوون سامسونگ و "عبدالقادر کیتا" از تیم السد را با کارت قرمز از زمین اخراج کرد و در دقیقه 90 رای به اخراج "مامادو نیانگ"، ستاره بازی که هر دو گل تیم السد را به ثمر رسانده بود، داد.

تیم فوتبال السد قطر در حالی به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا صعود کرد که در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات در دو بازی رفت و برگشت مقابل سپاهان ایران به ترتیب با نتایج یک بر صفر و 2 بر یک تن به شکست داد اما به دلیل استفاده تیم سپاهان از یک بازی دو اخطاره - رحمان احمدی - در بازی رفت در مجموع دو بازی رفت و برگشت به برتری 4 بر 2 رسید و به جمع چهار تیم برتر مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا صعود کرد.

دیگر دیدار دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا امشب طبق برنامه زیر برگزار می شود:

چهارشنبه - 27/7/90

* الاتحاد عربستان - جئونبوک موتورز کره جنوبی، ساعت 21:35، ورزشگاه ملک عبدالله جده

دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا 2011 چهارشنبه هفته آینده 4 آبان‌ماه برگزار خواهد شد.