میانگین بارش در ابرکوه کمتر از 60 میلیمتر است/ خشکسالی تهدیدی جدی

محمدعلی حاتمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خشکسالی به عنوان مهمترین بلایای طبیعی، زندگی کشاورزان ابرکوهی را با تهدید جدی مواجه ساخته است و در برخی از روستاها شاهد مهاجرت هستیم.

وی افزود: در طی سالهای متمادی و به واسطه کاهش بارندگی، خشکسالی زندگی کشاورزان ابرکوه را با تهدید جدی مواجه کرده است.

حاتمی زاده با یادآوری اینکه در ابرکوه سالانه شاهد کاهش یک متری سطح آب هستیم، بیان داشت: میزان کسری بیلان آب سالانه در شهرستان 47 میلیون متر مکعب است.

وی یادآور شد: میزان افت سطح آب زیر زمینی در منطقه فراغه و گاشار که محل تغذیه دشت و ورودی آبهای زیرزمینی بوده از 10 متر در گذشته به 80 متر در حال حاضر افزایش یافته است و مردم این مناطق را که زندگی خود را تنها با کشاورزی می گذرانند با نگرانی جدی مواجه کرده است.

وی ادامه داد: اوج بحران در شهرستان ابرکوه روستاهای شرق ابرکوه با شش هزار و 500 نفر جمعیت است.

حاتمی عنوان کرد: سطح آب زیر زمینی در این مناطق نیز از 90 تا 100 متر به بیش از 200 متر رسیده و جابجایی مداوم چاه های عمیق و نیمه عمیق در این منطقه را باعث شده است.

وی یادآور شد: از مجموع 625 حلقه چاه موجود در ابرکوه، 600 حلقه به دلیل خشکسالی‌ های مستمر خشک شده است.

حاتمی بیان داشت: در برخی از مناطق مانند اسفندآباد و روستاهای همجوار آب آشامیدنی مردم نیز شور شده است.