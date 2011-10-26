به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا انصاری بعد ازظهر چهارشنبه در سومین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: قوه قضائیه باید با استفاده‌از راهکار‌های علمی در راستای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم اقدامات لازم را انجام بدهد و به وظیفه خود در این زمینه عمل کند.

وی به مهم‌ترین وظایف متولیان اجرای قانون در سطح کشور اشاره کرد و افزود: پیشگیری از وقوع جرم و عملیاتی شدن برنامه‌های پیشگیرانه از مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه در سطح کشور محسوب می‌شود و مسئولان نباید نسبت به این موضوع غافل باشند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه کارگاه‌های برگزار شده در راستای پیشگیری از وقوع جرام در کشور تصریح کرد: در سال‌های گذشته مسئولان نسبت به این موضوع غافل بوده‌اند اما از دو سال گذشته تا‌کنون پیشگیری از وقوع جرائم به میزان بسیاری مورد توجه متولیان اجرای قوانین قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سومین نشست تخصصی پیشگیری از وقوع جرائم با حضور یکی از مهم‌ترین 130 نفر از استان‌های چهار‌محال بختیاری، مرکزی، یزد و اصفهان در حال برگزاری است.

انصاری با اشاره به اینکه برگزاری این برنامه‌ها نقش موثری در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد، تاکید کرد: در حال حاضر کارگاه‌های مقدماتی پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در اصفهان آغاز شده است و پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به سوی مدیریت و ساماندهی پیشگری از وقوع جرم حرکت می‌کند.

وی به همکاری تمام مسئولان در راستای ساماندهی وضعیت جرائم در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: جرائم و آسیب‌های ناشی از آن در اجتماع به اجرای اقدامات پیشگیرانه نیاز دارد و ساز و کار‌های تحقق این موضوع باید در جامعه ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان داشت: فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن باید در میان اقشار مختلف جامعه نهادینه شود و ایجاد جامعه آرمانی در سطح کشور به مشارکت و همکاری تمام مردم نیاز دارد.