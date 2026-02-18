به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در کاهش آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: در سالهای اخیر با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، شاهد کاهش معنادار برخی جرائم از جمله انواع سرقتها و جرائم خشن بودهایم اما متأسفانه در حوزه حوادث ناشی از نشت گاز همچنان با چالشهایی مواجه هستیم.
وی افزود: افزایش اینگونه حوادث، بهویژه در فصل سرما، قابل قبول نیست؛ چرا که بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی از عدم رعایت مقررات ملی ساختمان بهویژه مبحث ۲۲، ضعف در اجرای صحیح لولهکشیها و نظارتهای غیر اصولی است.
رئیسکل دادگستری خوزستان با اشاره به مراحل مختلف بروز این حوادث تصریح کرد: هم در مرحله اجرای پروژههای ساختمانی و هم در مرحله بهرهبرداری، کاستیهایی از جمله تغییرات غیرمجاز توسط بهرهبرداران، انشعابات غیرقانونی و عدم سرکشی و نظارت مستمر نهادهای مسئول وجود دارد.
دهقانی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای متولی بیان کرد: شرکت گاز، نظام مهندسی، شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط باید بهصورت منسجم و هدفمند عمل کنند و رویکرد جزیرهای در این حوزه پاسخگو نخواهد بود.
وی با انتقاد از نگاه حادثهمحور خاطرنشان کرد: نباید صرفاً پس از وقوع حادثه ورود کنیم و پس از مدتی موضوع به فراموشی سپرده شود؛ بلکه لازم است با برنامهریزی مستمر و اقدامات پیشگیرانه بهویژه پیش از فصل سرما، از بروز این حوادث جلوگیری شود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خوزستان در پایان، تشکیل کارگروههای تخصصی دائمی، ارائه گزارشهای دورهای به شورای پیشگیری و الزام دستگاهها به اجرای مصوبات را از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش حوادث ناشی از نشت گاز برشمرد و تأکید کرد: هیچگونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
