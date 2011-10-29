مسئولان حمایتی از موسیقی ایلام نمی کنند/ فقط به عشق ایلام می خوانم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد شوهانی بدون شک یکی از بهترین خواننده های موسیق محلی و آوازهای سنتی در استان ایلام است که طی سالهای گذشته موسیقی های محلی فاخری از خود ثبت کرده است. با او درباره کار و موسیقی به گفتگو می پردازیم.

محمد جواد شوهانی اهل ایلام است و 32 سال سن دارد. وی از سال 1379 وارد عرصه اجرای موسیقی با علاقه به آوزاهای محلی شد و بعد از آن به موسیقی محلی در استان ورود پیدا کرد.

وی می کوید: آوازهای سنتی با موسیقی محلی تفاوت دارد و او در حال حاضر بیشتر آوازهای محلی استان ایلام را اجرا می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا موسیقی محلی ایلام به عنوان یک آواز کردی با دیگر آوازهای کردی در کرمانشاه و کردستان تفاوت دارد، گفت: هر منطقه دارای موسیق با لهجه خاص خود است و درست هر سه استان غرب کشور دارای موسیق کردی هستند ولی موسیقی محلی ایلام دارای یک زبان و گویش متقاوتی نسبت به کرمانشاه و کردستان است.

وی در ادامه در خصوص جایگاه موسیقی ایلام در بین موسیقیهای محلی اظهار داشت: زمانی که من شروع به فعالیت موسیقی محلی در ایلام کردم موسیقی به آن صورت وجود نداشت یا مثلا قطعات موسیقی فاخری در استان وجود نداشت و فقط یک سری موسیقی دان های محلی بودند که با سازهای محلی به اجرای موسیقی می پرداختند.

شوهانی ادامه داد: اکنون وضعیت موسیقی محلی ایلام نسبت به قبل تا حدی بهتر شده است البته حقیقت این است که ایلام در بین موسیقی کردی در استانهای کرمانشاه و کردستان و موسیقی لری در خرم آباد و تحت تاثیر این مناطق قرار گرفته است به نحوی که مناطقی مثل شهرستان دره شهر و آبدانان در استان بیشتر میل به سوی موسیقی لری دارند و مناطق شمالی استان میل به سوی موسیقی کردی دارند.

البته اکنون می توانیم بگوییم که ایلام دارای یک سبک خاص در موسیقی است و موسیقی در حال شکل گرفتن بر پایه علمی است.

شوهانی با اشاره به اینکه درآمد موسیقی پایین است، تاکید کرد: اکنون درآمد سالانه افرادی مثل من طوری است که فقط می توان زندگی را چرخاند ولی نمی توان با رفاه زندگی کرد.

وی در خصوص حمایت نهادهای فرهنگی گفت: من خواننده آزاد هستم و در حال حاضر فقط عضو خانه موسیقی ایران و عضو کانون خواننده های سنتی خانه موسیقی قرار دارم.

این خواننده موسیقی ایلامی گفت: هیچ حماتی از بنده به عنوان فعال عرصه موسیقی محلی نمی شود و اصلا دید مثبتی نسبت به موسیقی در ایلام وجود ندارد و در حال حاضر تنها بر اساس علاقه شخصی خود و عشق به ایلام و موسیقی فعالیت می کنم.

وی عنوان کرد: هدف من به عنوان یک خواننده موسیقی این است که فرهنگ، سنتهای ایلام و موسیقی ایلام در سطح کشور معرفی شود.

شوهانی یادآور شد: زمانی در استان ایلام نوازنده های بسیار خوبی مثل مازیار فرخ سرشتی و عماد عبداللهی بودند که به دلیل عدم حمایت و شرایطی نامناسب تمایل به ترک کشور داشتند.

وی با اظهار تاسف گفت: به من نیز چند بار پیشنهاد کار خارج از کشور داده شده ولی فقط به عشق مردم ایلام و موسیقی این خطه در استان فعالیت می کنم و این باید تلنگری برای مسئولان این عرصه باشد زیرا عده ای در آن سوی مرزها به دنبال جذب استعدادهای ایران در این عرصه هستند.

این خواننده موسیقی سنتی ایلامی تصریح کرد: در حال حاضر سه یا چهار نفر در استان ایلام در بخش موسیقی سنتی ایلامی فعال هستند اما به طور کلی ایلام از لحاظ فنی خواننده خوبی نداشته است.

وی با انتقاد از وضعیت امکانات موجود در زمینه موسیقی گفت: امکانات در سطح استان برای پیشبرد اهداق موسیقی خیلی کم است و تازه برخی امکانات ضروری به استان وارد شده است که این هم از بی توجهی مسئولان به موسیقی محلی نشات می گیرد در واقع در حال حاضر هنرمندان استان از کمترین امکانات و حمایتها برخوردارند.

شوهانی در پایان خواستار توجه بیشتر مسئولان به موسیقی محلی و سنتی شد و تاکید کرد: بسیاری از فرهنگهای محلی هر استان از طریق همین موسیقیهای محلی است که می تواند عرصه بروز و ظهور پیدا کند و چه بسا همین موسیقی محلی بسیاری از جوانان و خواننده ها را از گرایش به موسیقی مبتذل دور بدارد و وظیفه همه مسئولان چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح استانی است که به این هنر توجه ویِژه ای داشه باشند.

سمفونی مهران، جوانی، چ م ری، ئیره ئیلامه، وهار ئیلام، گل باخی، دوری، سمفونی استانها، دیدار دوس، وینه ی پروانه برخی آثاری است که از طریق صدا و سیما پخش شده است.

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