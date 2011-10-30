به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری مقدم، دبیر پنجمین جایزه ادبی یوسف (داستان کوتاه دفاع مقدس) عصر شنبه هفتم آبان با حضور در غرفه خبرگزاری مهر، پاسخگوی سئوالات خبرنگار مهر با موضوع ادبیات دفاع مقدس بود.

جعفری مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره مرزهای میان نوآوری و سیاه‌نمایی درادبیات دفاع مقدس، با اشاره به اینکه در بررسی نوآوری در ادبیات جنگ باید به سه نکته توجه ویژه داشت، گفت: مکاتب ادبی به کار رفته در ادبیات فعلی دفاع مقدس در قامت حقایق ما از جنگ نمی‌گنجد و به همین خاطر است که در بسیاری از این آثار نمی‌توان المان‌هایی چون معنویت موجود در جنگ و یا آرمان‌هایی مانند رهبری حضرت امام (ره) و نقش آن را در جنگ دید.

وی همچنین گفت: حضور المان‌هایی از واقعیت‌های حداقلی در ادبیات جنگ امروز باعث شده است که واقعیت‌های حداکثری آن فراموش شود. از سوی دیگر بسیاری از واقعیت‌های تثبیت شده جنگ نیز در ادبیات نویسندگان این روزهای دفاع مقدس در حال قلب شدن به موضوعات غیرواقعی است و از سوی دیگر، مکاتب ادبی و عناصر داستانی به کار رفته در این روزهای جنگ از نوعی است که اساساً داستان جنگ ما را نمی‌تواند توصیف و تشریح کند.

وی همچنین گفت: بسیاری از نویسندگان این طیف را انسان‌های بد و یا نااهل نمی‌شود گفت. بخش عمده‌ای از این افراد حتی از رزمندگان دفاع مقدس بوده‌اند، ولی مکتب و ابزار ادبی که به کار گرفته‌اند در قامت ادبیات جنگ ما نمی‌گنجد.

جعفری مقدم همچنین افزود: ما هیچ وقت به نویسندگان این طیف از ادبیات جنگ نگفته‌ایم که حاضر به بحث پیرامون این موضوع نیستم، اما اگر ما نشستی بگذاریم دعوت ما را نمی‌پذیرند و اگر خودشان نشست بگذارند، ما را لایق حضور در آن نمی‌بینند؛ در حالی که معتقدم با بحث و نقد و نظر می‌توانیم به سادگی به تفاهم نظری با این افراد برسیم.

مشروح این گفتگو به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.