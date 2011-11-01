به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه دهم آبان‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با چهارم ذیحجده سال 1432 هجری قمری و اول نوامبر سال 2011 میلادی.

- دور برگشت از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب با انجام هشت دیدار زیر آغاز می‌شود:

گروه E:

* والنسیای اسپانیا - بایرلورکوزن آلمان

* خنک بلژیک - چلسی انگلستان

گروه F:

* دورتموند آلمان - المپیاکوس یونان

* آرسنال انگلستان - مارسی فرانسه

گروه G:

* زنیت روسیه - شاختاردونتسک اوکراین

* آپوئل قبرس - پورتوی پرتغال

گروه H:

* ویکتوریا پلژن چک - بارسلونای اسپانیا

* باته بوریسف بلاروس - میلان ایتالیا

- تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان برای برگزاری دیدار با بحرین از امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.

- نشست هماهنگی رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز برگزار خواهد شد.

- مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه B:

* اردن - تاجیکستان

* بحرین - بوتان

* قطر - کویت