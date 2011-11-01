به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه دهم آبانماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با چهارم ذیحجده سال 1432 هجری قمری و اول نوامبر سال 2011 میلادی.
- دور برگشت از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا امشب با انجام هشت دیدار زیر آغاز میشود:
گروه E:
* والنسیای اسپانیا - بایرلورکوزن آلمان
* خنک بلژیک - چلسی انگلستان
گروه F:
* دورتموند آلمان - المپیاکوس یونان
* آرسنال انگلستان - مارسی فرانسه
گروه G:
* زنیت روسیه - شاختاردونتسک اوکراین
* آپوئل قبرس - پورتوی پرتغال
گروه H:
* ویکتوریا پلژن چک - بارسلونای اسپانیا
* باته بوریسف بلاروس - میلان ایتالیا
- تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمان برای برگزاری دیدار با بحرین از امروز در کمپ تیمهای ملی آغاز میشود.
- نشست هماهنگی رقابتهای کشتی آزاد لیگ برتر باشگاههای کشور امروز برگزار خواهد شد.
- مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه B:
* اردن - تاجیکستان
* بحرین - بوتان
* قطر - کویت
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