به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌هایی ایرانی از محمد چرمشیر، رضا صابری، حمیدرضا نعیمی، آرش عباسی و جمشید خانیان و نمایشنامه خارجی از ساموئل بکت، هارولد پینتر، یوجین اونیل، آلن بنت، آنتوان چخوف به دبیرخانه نخستین جشنواره مونولوگ مکث ارسال شده است.

آثار پذیرفته شده عبارتند از "نامه نویس" نوشته آلن بنت به کارگردانی شادی خواجه، "زنانی که باید کشته شوند" نوشته امیر رضا متین نیا به کارگردانی کیان احمدی، "پیش از صبحانه" نوشته یوجین اونیل به کارگردانی شیما باقری، "شوهرم" نوشته ناتالیا گینزبورگ به کارگردانی آذین قاسمی، "آوات" به نویسندگی و کارگردانی سیاوش عرب خوانی و "ضمیر دوم شخص مفرد" نوشته سیاوش فخرایی به کارگردانی حدیث نیکرو.

"امیر" به نویسندگی و کارگردانی امیر متین نیا، "دردسر" سعید محبی، "آقای قاضی، صدایم را می شنوید؟" نوشته عباس شاه کرم به کارگردانی سوسن سلامت، "ناتمام" نوشته محمد چرمشیر و به کارگردانی محمود خسرو پرست، "نه من" نوشته ساموئل بکت به کارگردانی کامیار لطفی، "قبل از شروع ...پایان" نوشته احسان الله دادی به کارگدانی آسا رضا خوانی و "شنا در آتش" نوشته رضا صابری به کارگردانی مجید دین دار.

"نکبت" به نویسندگی و کارگردانی کهبد تاراج، "مرسی" به نویسندگی و کارگردانی علیرضا شکرانه، "ده دقیقه" نوشته حمیدرضا نعیمی به کارگردانی نصیرالدین خاتمی و "نامه سرباز" به نویسندگی و کارگردانی امیررضا جلالی.

در بخش ویژه نمایشنامه "همه چیز می گذرد، تو نمی گذری" نوشته محمد چرمشیر از سوی ماهان چرمشیر و مسعود نوری پور به صورت جداگانه اجرا می‌شوند.

همچنین 19 متن دیگر که به دبیرخانه این جشنواره فرستاده شده‌ند در اولویت دوم قرار گرفته‌اند که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده فردا 10 آبان بازبینی خواهند شد و نتایج متعاقبا اعلام خواهد شد.

نخستین جشنواره مونولوگ "مکث" به همت کانون تئاتر دانشکده فنی به دبیری سارا حدادی از 15 تا 25 آبان در دانشکده فنی دانشگاه آزاد تهران جنوب برگزار می‌شود.