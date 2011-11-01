به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیان در گفتگو رادیویی در برنامه شهر من سلام رادیو البرز در پاسخ به مشکل شهروندان منطقه اوج مبنی بر نبود سایه بان در ایستگاه های اتوبوس این شهرک اظهار داشت: پس از حضور کارشناس در محل مورد نظر و بررسی تمامی ابعاد طی 10 روز آینده این ایستگاه اتوبوس مجهز به سایه بان می شود.

وی افزود: در این زمینه طی دو سال گذشته قرارداد احداث و جانمایی 400 ایستگاه اتوبوس به صورت مکانیزه و عادی منعقد شده است.

وجود 1400 ایستگاه اتوبوس در کرج

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر هزار و 400 ایستگاه اتوبوس در خطوط مختلف کلانشهر کرج وجود دارد که برخی از آنها عادی و برخی دیگر نیز مکانیزه و دارای تجهیزات گرمایشی و سرمایشی هستند.

کیانی ادامه داد: تا پایان سال آینده تمامی ایستگاه های اتوبوس در کرج دارای سایه بان و محل مخصوص انتظار شهروندان می شوند.

راه اندازی خط ویژه و رایگان اتوبوس در فردیس

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج از راه اندازی خط ویژه و رایگان اتوبوس در خیابان شهید بهشتی در ساعات پایانی شب خبر داد و گفت: این اقدام در راستای افزایش امنیت شهروندان در ساعات پایانی شب و ساعات اولیه صبح انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: در این راستا خط ویژه و رایگان اتوبوس فردیس نیز در آینده ای نزدیک راه اندازی می شود.

شهروندان مشکلات مربوط به ایستگاه های اتوبوس را اطلاع دهند

این مسئول افزود: در این زمینه شهروندان می توانند مشکلات مربوط به عدم وجود سایه بان در ایستگاه اتوبوس محل خود را به این سازمان اطلاع دهند تا کارشناسان اقدامات لازم را برای نصب سایه بان در ایستگاه انجام دهند.

کیانی در پاسخ به مشکل یکی از شهروندان مبنی بر کمبود اتوبوس در خط جواد آباد – مطهری بیان کرد: مشکل شهروندان نیز در این زمینه بررسی و در صورت نیاز تعداد اتوبوس ها افزایش می یابد.

ورود 70 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج

وی ادامه داد: به منظور افزایش ارائه خدمات به شهروندان طی چند ماه گذشته و در راستای بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید، 70 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی کرج افزوده شد.

این مسئول یادآور شد: این سازمان در سال جاری قرارداد خرید 200 دستگاه اتوبوس جدید منعقد شد که تاکنون 70 دستگاه وارد ناوگان شده است و به محض تحویل، مابقی اتوبوسها نیز وارد این عرصه می شوند.

طی دو سال گذشته تمام ناوگان حمل و نقل کرج نو شد

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج اعلام کرد: طی دو سال گذشته تمام ناوگان اتوبوسرانی این کلانشهر نو شده و قابلیت های ارائه خدمات به شهروندان افزایش یافته است.

کیانی افزود: کرج به دلیل توسعه ناگهانی، فاقد هرگونه زیرساخت در بخش حمل و نقل عمومی است که در این زمینه نمی توان تعداد اتوبوس ها را افزایش داد چون ترافیک در شهر و مشکلاتی برای شهروندان ایجاد می شود.



