احساس امنیت فضای لازم برای توسعه را فراهم می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال فیروزآبادی در جلسه معارفه مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری فارس بیان کرد: دغدغه همه مسئولان، ایجاد آرامش برای مردم است و این آرامش، تنها در سایه ایجاد امنیت محقق می شود.

وی افزود: تنها در فضای امن است که سرمایه گذاری رشد کرده و اشتغال و رفاه ایجاد می شود و این فرایند نیز امنیت را ایجاد می کند، این چرخه مثبتی است که باید به دنبال آن باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس با بیان اهمیت وجود احساس امنیت در مردم، گفت: گاهی حتی با وجود امنیت، مردم ممکن است احساس ناامنی کنند که پدیده بسیار مخربی است و منجر به کاهش سرمایه گذاری مولد اقتصادی و رفاه مردم می شود.

فیروزآبادی خواستار تامل و دقت رسانه ها در انتشار اخباری شد که به ناامنی دامن می زند.

وی ادامه داد: مسائل موضوع امنیت جامعه، باید در فضاهای کارشناسی بررسی شود و لازم است به دنبال بررسی عوامل و علل زمینه ساز مسائل بحران ساز باشیم و راهکار حل آن را با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و آگاهان این مقوله ارائه دهیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس با اشاره به امنیت حاکم در استان فارس گفت: اگر در برخی حوزه ها ناامنی در استان بالاتر از متوسط کشور است باید تلاش کنیم با بررسی عالمانه، آنها را ریشه یابی و رفع علت کنیم.

در این جلسه، مهران حفاری به عنوان مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری فارس معرفی و از تلاش های علی اسدپور سرپرست پیشین این اداره کل تقدیر به عمل آمد.