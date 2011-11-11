به گزارش خبرنگار مهر، به جرائت می توان گفت که یکی از مشکلات اساسی ومهمی که مردم بشاگرد با آن دست و پنجه نرم می کند نبود راههای مناسب وهموار است.

آن چیزی که تاکنون باعث شده است تا تلاش شبانه روزی دولتمردان در بشاگرد به کندی صورت گیرد و مردمان این شهرستان همچنان در محرومیت به سر ببرند مسیرهای صعب العبور پیچ و خم و ناهموار است که سالهاست گریبان گیر مردم این منطقه است.

با کمترین بارندگی مسیرهای روستای و فرعی این شهرستان به مدت ۱۰ یا ۲۰ روز بسته می شود. شاید باور کردنی نباشد که حدود ۸۰ درصد از مسیرهای ارتباطی شهرستان بشاگرد خاکی و ناهموار است.

مردم شهرستان بشاگرد معتقد هستند که اداره راه وترابری شهرستان بشاگرد با این کمبود امکانات و ماشین آلات نمی توانند جوابگو باشد مگر اینکه یک اداره راه وترابری قوی با امکانات ویژه و ماشین الات متعدد در بشاگرد راه اندازی شود .

فرماندار شهرستان بشاگرد در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از بزرگترین مشکلات شهرستان را نبود راههای مناسب و هموار عنوان کرد و گفت: با به بهره برداری رسیدن مسیر گوهران به گشمیران که جنوب استان کرمان را به بشاگرد و شهرستان جاسک متصل می کند بشاگرد را از بن بست خارج می کند.

رضا ملانسب افزود:عملیات اجرایی این مسیر که مدتی متوقف شده بود و فقط ۱۳ کیلومتر آسفالت آن مانده از چند روز گذشته شروع شده است و در آینده نزدیک به بهر برداری می رسد.

وی اضافه کرد: با اصلاح مسیر جاسک به بشاگرد با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزرات نفت و اتمام مسیر سردشت به توتان که بشاگرد را به سیستان و بلوچستان متصل می کند گامهای اساسی در زمینه راهسازی در بشاگرد برداشته می شود.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان بشاگرد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات اجرای مسیر کمبو به سگن و سگرکن با اعتبار هفت میلیارد تومان در بخش گافر و پاراموند خبر داد.

وی گفت: با احداث این مسیر ۶۷ روستا و ۸۵ در صد از مردم بخش گافروپاراموند از مزایای این مسیر بهره مند می شوند.

مهندس کاظم پاشایی افزود: این مسیر علاوه بر اینکه بشاگرد را به نیک شهر استان سیستان و بلوچستان متصل می کند از طرفی به شهرستان جاسک هم متصل می شود.

وی افزود: این مسیر شامل ابنیه فنی و بهسازی و در مدت دو سال توسط پایگاه خاتم الانبیا ساخته می شود. طول این مسیر 105کیلومتر مربع است.

پاشایی عنوان کرد: با اتمام این مسیر بخش گافر و پاراموند شهرستان بشاگرد به شهرستان جاسک ۸۰ کیلومتر کوتاه تر می شود.

به گفته وی، با اتمام مسیر گوهران به گشمیران در استان کرمان در سه ماه آینده و اصلاح مسیر و بهسازی جاده جاسک به بشاگرد با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزرات نفت مشکلات راههای فرعی و روستای این شهرستان برطرف می شود.