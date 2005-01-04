گروه موسيقي " بي جيز" به زلزله زدگان جنوب شرق آسيا كمك مي كند

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"،ستاره پاپ موسيقي انگلستان " سر كليف ريچارد" و خواننده جوان " بوي جورج" و ديگر موسيقيدانان انگليسي در حال حاضر مشغول برنامه ريزي براي برگزاري كنسرت هاي جمع آوري اعانه براي كمك به قربانيان زلزله جنوب شرقي آسيا هستند.

در اين كنسرت ها هنرمندان معروفي چون " رابين گيب" خواننده گروه موسيقي " بي جيز" و " رابين واتسون" خواننده اپرا، مشاركت مي كنند.

ريچارد مي گويد: ما در طول اين سالها هر فعاليت هنري كه انجام داده ايم براي مردم بوده است و در حال حاضر با توجه به فاجعه پيش آمده در جنوب شرق آسيا، بايد به كمك اين مردم بشتابيم و در اين جريان مشاركت كنيم.

اين هنرمندان كه پيش از زلزله قطعات موسيقي خود را براي كريسمس آماده كرده بودند، تصميم دارند كه آنها را تقديم مردم زلزله زده آسيا كنند.

استاديوم" ميلينيوم" نيز در اين راه به كمك هنرمندان آمده است و قصد دارد كه سالن هايش را با قيمت هاي پايين در اختيار برگزاري اين كنسرت ها قرار دهد.