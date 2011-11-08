پروژه تعریض و بهسازی محور زنجان -گیلوان - منجیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سقندلی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از اتمام عملیات اجرایی پروژه تعریض و بهسازی محورزنجان- گیلوان - منجیل خبر داد و افزود: این پروژه به طول 11.650 کیلومتر از سال 1387 با اعتباری بیش از 31.5 میلیارد ریال که از محل اعتبارات ملی و استانی و سفر مقام معظم رهبری تامین شده، شروع شده است که هم اکنون مراحل پایانی خود را می گذراند.

وی ادامه داد: این پروژه که قسمتی از راه اصلی ارتباطی استان زنجان - طارم - منجیل است که شروع آن از گیلوان تا انتهای حوزه استحفاظی استان زنجان (شهرستان منجیل) است که به زودی آماده افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

سقندلی افزود: این پروژه در پنج قطعه اجرا می شود که قطعه اول این پروژه از سه راهی طارم تا روستای ذاکر زیر ترافیک قرار دارد، قطعه دوم مراحل مطالعاتی خود را می گذراند و قطعه سوم از چفتان تا سرخه دیزج به طول 8.350 کیلومتر با پیشرفت 10 درصد و قطعه چهارم از سرخه دیزج تا گیلوان به طول21.871 یلومتر با پیشرفت بالای 85 درصد در دست اجرا است و قطعه پنجم هم به زودی به بهره برداری می رسد.

وی گفت: این پروژه جزو پروژه های ملی کشور است و در برقراری ارتباط مابین شهرستان طارم که یکی از قطب های مهم کشاورزی ایران است به مرکز استان و استان گیلان و سهولت و تسریع انتقال محصولات این شهرستان به سایر مراکز و نقاط کشور از طریق راههای ارتباطی موجود و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و حمایت از اشتغال در بخش کشاورزی نقش مهمی را ایفا می کند.

سقندلی حذف نقاط پر حادثه و پیچ و خم مسیر و صرفه جویی در مصرف سوخت که یکی از سرمایه های مهم این کشور می باشد را از اهداف مهم اجرای این پروژه عنوان کرد.