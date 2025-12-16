مصریان: «هوش رفتاری» حلقه گمشده موفقیت در بازار کار است

به گزارش خبرگزاری مهر؛همزمان با هفته پژوهش و فناوری، به همت انجمن علمی مدیریت و حسابداری و کانون هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، سالن شهید سلیمانی این واحد دانشگاهی میزبان یکی از متفاوتترین رویدادهای علمی سال بود؛ سمینار تخصصی «رمزگشایی از قلمروهای رفتاری» با محوریت آموزش مدل جهانی رفتارشناسی (DISC) و تکنیکهای نفوذ کلام، با استقبال گسترده دانشجویان، اساتید و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
این همایش که با سخنرانی علی مصریان، عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص رفتارشناسی و هوش رفتاری برگزار گردید، با تمرکز بر مهارتهای نرم و چگونگی ارتباط مؤثر، با ظرفیت تکمیل شده سالن و حضور ایستادهی برخی علاقمندان همراه بود.
حسین کلانتری خلیل آباد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز نیز با حضور در این نشست علمی، ضمن تاکید بر اهمیت پیوند دانشگاه با مهارتهای کاربردی زندگی و بازار کار، از برگزاری چنین رویدادهایی که با استقبال عمومی مواجه میشود، ابراز خرسندی کرد.
عبور از تئوری؛ آموزش زبانِ تعامل
مصریان در این سمینار با تشریح مدل چهارگانه DISC، به واکاوی الگوهای رفتاری انسانها پرداخت؛ وی با اشاره به قانون طلایی «۷ ثانیه اول»، گفت: «در دنیای پرسرعت امروز، هوش رفتاری یعنی توانایی شناخت سریع لایههای پنهان رفتار مخاطب و انطباق هوشمندانه با آن؛ این مهارت، همان حلقه مفقودهای است که میتواند تخصصهای دانشگاهی را به موفقیتهای شغلی و رضایت در زندگی شخصی تبدیل کند.»
در این رویداد تعاملی، شرکتکنندگان با استفاده از متدهای شبیهسازی و بررسی کیسهای واقعی، آموختند که چگونه تفاوتهای فردی را نه به عنوان عامل تعارض، بلکه به عنوان فرصتی برای همافزایی در تیمهای کاری و روابط اجتماعی به کار گیرند.
دانشگاه؛ پایگاه حل مسائل اجتماعی
حضور قابل توجه شهروندان و علاقمندان خارج از محیط دانشگاه در این سمینار، نشاندهنده نیاز روزافزون جامعه به آموزشهای علمی و کاربردی در حوزه روانشناسی و ارتباطات است؛ دانشگاه آزاد اسلامی کرج با برگزاری این رویداد، بار دیگر نقش خود را به عنوان قطب علمی و فرهنگی تأثیرگذار در سطح استان البرز تثبیت کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم، پرسش و پاسخ پیرامون چالشهای ارتباطی در محیط کار و خانواده انجام شد و راهکارهای مبتنی بر علم رفتارشناسی توسط دکتر مصریان ارائه گردید.
