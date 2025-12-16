معرفی هیئت داوران بخش «عکس» و «پوستر» هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر «شهر»، هیئت داوران بخشهای «عکس» و «پوستر» هفتمین دوره این جشنواره معرفی شدند. رئیس هیئت داوران و مدیریت بخشهای «عکس» و «پوستر» این دوره از جشنواره بر عهده مهدی آشنا است.
در بخش «پوستر»، ابراهیم حقیقی، علی خورشیدپور و مهدی دوائی به عنوان اعضای هیئت داوران حضور دارند.
همچنین در بخش «عکس»، حمید جبلی، تهمینه منزوی و شکوفه هاشمیان آثار راهیافته را داوری خواهند کرد.
در بخش عکس این دوره، ۲۸۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی هیئت انتخاب، ۴۳ اثر از ۲۰ هنرمند به مرحله نهایی راه یافته و در قالب نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار میگیرد.
هنرمندان راهیافته به بخش نمایشگاه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» عبارتند از:
یاسمن پولادیها
نازنین محبعلی
آیلار احمدی
مهدی آروم
علیاصغراظهاریخوشکار
امیرحسین لولایی
شیوا سراج
سمیرا قرهچارلوئی
مریم قهرمانیزاده
محمدرضائیشریفآبادی
امیر نعیمیان
مرجانه پورحسین
بابک کنعانی
محسن توحیدی
فرزاد جمشید دانایی
کامران چیذری
مینا حسینی
سارا جاهدنیا
کیارش مسیبی
عماد دولتی
جشنواره تئاتر «شهر» که پس از وقفهای هشتساله دوباره برگزار میشود، امسال با شعار «تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل» تمرکز ویژهای بر ابعاد فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت خواهد داشت.
هفتمین دوره این جشنواره به دبیری امین اشرفی از ۲۸ آذر تا ۴ دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.
