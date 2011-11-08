به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس فراخوان سراسری جذب شهریورماه 90 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، تعداد 38 هزار و 631 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد حدود 12هزار نفر متقاضی اعطای بورس از سوی دانشگاهها بودند این افراد دانشجویان دکتری بودند که از طریق کنکور سراسری دکتری پذیرفته شده بودند.

آمار متقاضیان جذب با مدرک ارشد و دکتری

همچنین تعداد 8 هزار نفر دارای مدرک دکتری تخصصی و 17 هزار و 75 نفر که دارنده مدرک کارشناسی ارشد هستند متقاضی جذب در هیئت علمی دانشگاهها بودند.

آمار متقاضیان طرح سربازی

در این فراخوان مشخص شد که 312 نفر با مدرک دکتری تمایل به گذراندن دوران سربازی برای طرح سربازی هیئت علمی در دانشگاهها هستند.

4 هزار و 600 نفر جذب شدند

در فراخوان شهریورماه سال جاری، 4 هزار و 600 نفر تا مهرماه جذب شده اند و از سوی مرکز جذب اعضای هیئت علمی اعلام شد که تا پایان سال جاری وزارت علوم بیشتر از 7 هزار عضو هیئت علمی که قرار بود جذب شوند، را می پذیرد.

از تعداد 4 هزار و 600 نفر، 1300 نفر بورس و 3300 نفر به عنوان متقاضی هیئت علمی پذیرفته شدند.

در گروه های آزمایشی و در فراخوان سراسری شهریورماه 90 و در مرحله تکمیل ظرفیت رشته های مورد نیاز به این ترتیب اعلام شد: تربیت بدنی 388 نفر، زبان 573 نفر، علوم انسانی 3 هزار و 816 نفر، علوم پایه 3 هزار و 198 نفر، آن بخش از حوزه آموزشی علوم پزشکی که در اختیار وزارت علوم قرار دارد 217 نفر، فنی و مهندسی 9 هزار و 642 نفر و در هنر 755 نفر اعلام شده است.

همچنین در رشته شیمی 181 نفر اعلام نیاز شده است که 638 نفر متقاضی این رشته بوده اند و بیشترین تعداد متقاضی در دکتری رشته مهندسی برق و بعد از آن رشته های کشاورزی، فیزیک و مدیریت و سایر رشته ها قرار دارند.

از میان دانشگاهها، دانشگاه پیام نور بیشترین متقاضی جذب را داشت، سایر دانشگاهها از جمله اصفهان، علم و صنعت و پژوهشگاه مواد و انرژی بعد از دانشگاه پیام نور بیشترین متقاضیان جذب را داشته اند.