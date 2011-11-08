به گزارش خبرنگار مهر، رضا سالاریان دبیر این همایش پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری گفت: همایش گردشگری پایدار سواحل دریای خزر برای نخستین بار با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور در دانشگاههای مازندران و مراکز دانشگاهی فعال در حوزه گردشگری در دو سطح ملی و سراسری برگزار می شود که همایش ملی آن روز 19 آبان و همایش بین المللی نیز در روز 21 و 22 اردیبهشت ماه سال 90 در سه استان مازندران، گیلان و گلستان برگزار می شود.

در این همایش محورهایی از جمله اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، ارتباطات، مدیریت برنامه ریزی، آموزش و شهرسازی گردشگری مورد توجه اساتید حوزه گردشگری و محیط زیست قرار می گیرد.

وی افزود: در این همایش بررسی می شود که وضع موجود محیط زیست و گردشگری در سواحل دریای خزر چگونه است و برای برون رفت از مشکلات آن چه راهکارهایی را باید ارائه کنیم. به همین منظور قصد داریم تا این همایش را هر دو سال یک بار برگزار کنیم و برای آن دبیرخانه ای تشکیل دهیم که موارد مطرح شده و راهکارهای ارائه شده در همایش پیگیری شود.

سالاریان ادامه داد: نگاه ما این است که استانهای ساحلی فقط مناطق جلگه ای آن نیست بلکه بخش قابل توجهی از نوار ساحلی شمال کشور بخش های کوهاستانی آن است. نگاهی که داریم این است که سرمایه گذاری های کلان در این بخش را به حد معقول برسانیم.

دبیر این همایش ادامه داد: امروزه 78 درصد از 216 واحد اقامتی استان مازندران در مناطق جلگه ای قرار گرفته است و بخش قابل توجهی از اراضی قابل استفاده این استان دور از دریا است. همچنین 51 شهر در کرانه ساحلی قرار دارد که 43 درصد شهرها در جلگه و کرانه ساحلی قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: شاید نتوان با برگزاری 5 همایش دیگر نیز معضلات نوار ساحلی دریای خزر را حل کرد اما مهم این است که معضلات مطرح شده و راهکارهای برون رفت از آن به مسئولین ارائه شود تا به نتیجه برسد.

سالاریان ادامه داد: آزادسازی سواحل مصوبه ای دارد که بر اساس آن می بایست معضلات گردشگری نوار ساحلی رفع شود اما اکنون می توان با تشکیل کارگروه و ارائه مقالات و بحث های علمی و تخصصی راهکاری برای اجرایی کردن آن مطرح کرد.