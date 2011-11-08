به گزارش خبرگزاری مهر٬ مراسم رونمایی از کتابخانه دیجیتال حسینیه ارشاد که یادبودی برای دکتر شریعتی نیز هست در سالروز تولد وی مصادف با 2 آذرماه از ساعت 15 الی 18 برگزار می‌شود.

تمامی آثار دکتر شریعتی و آثار مرتبط با شخصیت و آثار وی٬ اعم از مکتوب و غیرمکتوب که در کتابخانه حسینیه ارشاد موجود است در این کتابخانه جای می‌گیرد.

این آثار بیش از 2 هزار و 500 مدرک می‌شود و استفاده از این کتابخانه دیجیتال برای عموم٬ تا اول دی ماه به صورت رایگان خواهد بود.

مراسم رونمایی از این کتابخانه دیجیتال با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان و با ارایه توضیحاتی درباره چگونگی استفاده از نسخه‌های موجود در آن٬ برگزار می‌شود.

این مراسم از جمله برنامه‌های کتابخانه حسینیه ارشاد است که برای نوزدهمین هفته کتاب تدارک دیده شده است ولی به دلیل اینکه تولد زنده‌یاد شریعتی در 2 آذرماه واقع شده است، مراسم رونمایی از کتابخانه نیز در همان تاریخ برگزار می‌شود.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.