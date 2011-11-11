طرح سنجش سلامت دانش آموزان ورامین انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح سنجش سلامت دانش آموزان شهرستان ورامین با اعزام سه تیم پزشکی به مدارس محروم شهرستان توسط کانون بسیج جامعه پزشکی اجرا شد که آموزشگاه شهید اردستانی با ۴۴ دانش آموز در روستای حصار بالا بخش جواد آباد، مدرسه حضرت قائم(عج) با ۱۲۰ نفر در روستای کهنک و مدرسه راهنمایی عبدل آباد با تعداد ۴۵ نفر دانش آموز در روستای قشلاق عبدل آباد سه آموزشگاه این طرح بودند.

سید جمال جلیلی معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان ورامین از اجرای این طرح در مدرسه قشلاق عبدل آباد بازدید کرده و امام جمعه موقت ومسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین طی سخنانی در این مراسم از پزشکان و دست اندرکاران این طرح تقدیر کرد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی، دانش آموزان این مدرسه را به درس خواندن و توجه هرچه بیشتر به نظافت و رعایت بهداشت ترغیب کرد.