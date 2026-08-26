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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

رهاورد افتتاح طرح‌های هفته دولت ۴۸ هزار فرصت شغلی در مرکزی است

رهاورد افتتاح طرح‌های هفته دولت ۴۸ هزار فرصت شغلی در مرکزی است

ساوه- استاندار مرکزی گفت: رهاورد بهره‌برداری از طرح‌های هفته دولت ایجاد ۴۸ هزار فرصت شغلی در این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی عصر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح جاده قدیم ساوه–همدان، با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان مرکزی اظهار کرد: این مسیر از نقاط حادثه‌خیز استان بود و با اصلاح هندسی، هوشمندسازی و ساماندهی مسیرها، کاهش تلفات جاده‌ای دنبال می‌شود.

استاندار مرکزی افزود: پروژه تقاطع شهید خاکپور در ورودی شهرستان خنداب نیز در دست اجراست و پیش‌بینی می‌شود امسال تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: اجرای سایر پروژه‌های اصلاح و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و تقاطع‌های روستایی نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با اجرای این طرح‌ها، ایمنی محورهای مواصلاتی استان مرکزی ارتقا یابد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به عملکرد عمرانی استان مرکزی گفت: از دهه فجر سال گذشته تاکنون حدود ۳ هزار و ۲۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان اجرا یا تکمیل شده که زمینه ایجاد حدود ۴۸ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده است.

وی افزود: استان مرکزی در حوزه پروژه‌های عمرانی از نظر حجم اعتبارات و میزان اجرای پروژه‌ها رتبه نخست کشور را به دست آورده و شهرستان ساوه نیز بیشترین تعداد پروژه را در میان شهرستان‌های این استان به خود اختصاص داده است.

استاندار مرکزی همچنین با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بیان کرد: این استان در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در میان استان‌های برتر کشور قرار دارد و با اختلاف در جایگاه نخست کشور ایستاده است.

زندیه‌وکیلی همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، شورای تأمین، نهادهای نظارتی و نیروهای نظامی و انتظامی را از نقاط قوت استان مرکزی دانست و گفت: این همراهی به‌ویژه در دوران جنگ و شرایط سخت اقتصادی، زمینه استمرار خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌های عمرانی را فراهم کرد.

وی با اشاره به وضعیت جاده قدیم ساوه–همدان گفت: احداث باند دوم این محور با وجود برخورداری از ردیف بودجه، پس از احداث آزادراه از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذار توجیه نداشت و متوقف شد، اما این مسیر همچنان برای تردد روستاها و شهرهای نوبران و غرق‌آباد از اهمیت بالایی برخوردار است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: تاکنون ۱۷ کیلومتر از باند دوم این مسیر اجرا شده که نیازمند روکش است و حدود ۳۵ کیلومتر دیگر نیز برای تکمیل مسیر و ارتقای ایمنی باید اجرا شود.

زندیه‌وکیلی اظهار کرد: بخش‌هایی از جاده قدیم ساوه–همدان همچنان حادثه‌ساز است و تکمیل عملیات عمرانی و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی این محور باید با جدیت دنبال شود.

کد مطلب 6928894

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