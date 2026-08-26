به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی عصر چهارشنبه در آیین بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح جاده قدیم ساوه–همدان، با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان مرکزی اظهار کرد: این مسیر از نقاط حادثهخیز استان بود و با اصلاح هندسی، هوشمندسازی و ساماندهی مسیرها، کاهش تلفات جادهای دنبال میشود.
استاندار مرکزی افزود: پروژه تقاطع شهید خاکپور در ورودی شهرستان خنداب نیز در دست اجراست و پیشبینی میشود امسال تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: اجرای سایر پروژههای اصلاح و ایمنسازی نقاط حادثهخیز و تقاطعهای روستایی نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با اجرای این طرحها، ایمنی محورهای مواصلاتی استان مرکزی ارتقا یابد.
زندیهوکیلی با اشاره به عملکرد عمرانی استان مرکزی گفت: از دهه فجر سال گذشته تاکنون حدود ۳ هزار و ۲۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان اجرا یا تکمیل شده که زمینه ایجاد حدود ۴۸ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده است.
وی افزود: استان مرکزی در حوزه پروژههای عمرانی از نظر حجم اعتبارات و میزان اجرای پروژهها رتبه نخست کشور را به دست آورده و شهرستان ساوه نیز بیشترین تعداد پروژه را در میان شهرستانهای این استان به خود اختصاص داده است.
استاندار مرکزی همچنین با اشاره به توسعه نیروگاههای خورشیدی بیان کرد: این استان در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی در میان استانهای برتر کشور قرار دارد و با اختلاف در جایگاه نخست کشور ایستاده است.
زندیهوکیلی همدلی و همکاری میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، شورای تأمین، نهادهای نظارتی و نیروهای نظامی و انتظامی را از نقاط قوت استان مرکزی دانست و گفت: این همراهی بهویژه در دوران جنگ و شرایط سخت اقتصادی، زمینه استمرار خدمترسانی و اجرای پروژههای عمرانی را فراهم کرد.
وی با اشاره به وضعیت جاده قدیم ساوه–همدان گفت: احداث باند دوم این محور با وجود برخورداری از ردیف بودجه، پس از احداث آزادراه از نظر اقتصادی برای سرمایهگذار توجیه نداشت و متوقف شد، اما این مسیر همچنان برای تردد روستاها و شهرهای نوبران و غرقآباد از اهمیت بالایی برخوردار است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: تاکنون ۱۷ کیلومتر از باند دوم این مسیر اجرا شده که نیازمند روکش است و حدود ۳۵ کیلومتر دیگر نیز برای تکمیل مسیر و ارتقای ایمنی باید اجرا شود.
زندیهوکیلی اظهار کرد: بخشهایی از جاده قدیم ساوه–همدان همچنان حادثهساز است و تکمیل عملیات عمرانی و اجرای طرحهای ایمنسازی این محور باید با جدیت دنبال شود.
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