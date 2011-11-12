طرح مخفیانه آمریکا در خلیج فارس/ فروش تجهیزات نظامی به همسایگان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت : دولت "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به طور مخفیانه طرح هایی را برای ایجاد یک ائتلاف قوی در منطقه خلیج فارس علیه ایران و فراهم کردن هزاران بمب بتن شکن و دیگر تجهیزات نظامی برای یکی از کشورهای منطقه یعنی امارات متحده عربی در دست بررسی دارد.

این روزنامه آمریکایی در ادامه ادعا کرد: با توجه به انتشار گزارشهایی در رابطه با تلاش ایران برای گسترس تسلیحات هسته ای، طرح فروش هزاران بمب بتن شکن به امارات قابلیت های نیروی هوایی این کشور را برای هدف قرار دادن ساختارهای ثابت گسترش می دهد.

این روزنامه نوشت : فروش تجهیزات نظامی به امارات، بازتاب نگرانی دولت اوباما درباره گسترش نفوذ ایران در منطقه است و ایالات متحده برای جلوگیری از نفوذ این کشور درصدد تشکیل ائتلافی قوی با شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، بحرین، عمان، قطر، امارات و کویت به عنوان بخشی از طرح ایجاد تعادل در قبال ایران است.

پیشنهاد فروش تجهیزات نظامی به امارات همزمان با عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق طبق توافق واشنگتن-بغداد صورت می گیرد. به گفته مقامات نظامی آمریکایی، در صورت عقب نشینی نیروهای این کشور از عراق ایالات متحده حدود 40 هزار نیرو در منطقه خواهد داشت.

وال استریت ژورنال در ادامه این گزارش می نویسد: آمریکا در پی تقویت سیستم موشکی و نظامی خود در منطقه خلیج فارس از طریق ایجاد شبکه ای به هم پیوسته از متحدانش با هدف مقابله با موشکهای کوتاه و میان برد ایران است.

بر این اساس، پس از آنکه آمریکا نتوانست بغداد را راضی کند که 20 هزار نفر از نظامیان آمریکایی را در عراق حفظ نماید، پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) شروع به تدوین برنامه های جدیدی برای حضور در منطقه خلیج فارس کرد.

خاطر نشان می شود جمهوری اسلامی ایران بیش از سه دهه است که همچنان در برابر انواع طرحها و توطئه های دشمنان از جمله آمریکا با قدرت ایستاده است و با وجود تهدیدها و تحریمهای مستمر،گامهای بلندی در جهت خودکفایی و استقلال در زمینه های مختلف اقتصادی و دفاعی و علمی و به ویژه در زمینه هسته ای صلح آمیز برداشته است و افشای طرح جدید آمریکا اعتراف به قدرت و توانمندی بالای جمهوری اسلامی ایران و ضعف و انفعال غربی ها در این زمینه است و کاخ سفید و همپیمانانش با تحریک صهیونیستهای غاصب درصدد ایجاد شکاف و اختلاف میان کشورهای منطقه و در نتیجه بی ثبات کردن منطقه برای ادامه سلطه گری و نظامی گری هستند.