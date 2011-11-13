کاربری یک سالن در همدان برای اجرای نمایش کودک تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری با تاکید بر لزوم وجود یک سالن تخصصی ویژه نمایش تئاتر کودک و نوجوان در همدان، افزود: در صورت طرح این موضوع از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نسبت به احداث این سالن اقدام خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار همدان تاکید کرد: اگر زمین مورد نیاز برای احداث سالن ویژه نمایش تئاتر کودک و نوجوان مهیا نشود یکی از سالن های نمایش به گونه ای تغییر کاربری می شود که این خلاء رفع شود.

وی تاکید کرد: ایجاد بستر مناسب برای اجرای رویدادهای بزرگ فرهنگی همچون جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به عنوان یک ضرورت در دستور کار است.

سامری یادآور شد: قرارداد پنج ساله برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان منعقد شده است.