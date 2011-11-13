  1. استانها
  2. همدان
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

سامری:

کاربری یک سالن در همدان برای اجرای نمایش کودک تغییر می کند

کاربری یک سالن در همدان برای اجرای نمایش کودک تغییر می کند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار همدان از تغییر کاربری یک سالن در شهر همدان برای اجرای نمایش کودک و نوجوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری با تاکید بر لزوم وجود یک سالن تخصصی ویژه نمایش تئاتر کودک و نوجوان در همدان، افزود: در صورت طرح این موضوع از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نسبت به احداث این سالن اقدام خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار همدان تاکید کرد: اگر زمین مورد نیاز برای احداث سالن ویژه نمایش تئاتر کودک و نوجوان مهیا نشود یکی از سالن های نمایش به گونه ای تغییر کاربری می شود که این خلاء رفع شود.

وی تاکید کرد: ایجاد بستر مناسب برای اجرای رویدادهای بزرگ فرهنگی همچون جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به عنوان یک ضرورت در دستور کار است.

سامری یادآور شد: قرارداد پنج ساله برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان منعقد شده است.

کد مطلب 1458811

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها