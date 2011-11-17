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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۳

کیاالحسینی:

آزادسازی سوسنگرد نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس است

آزادسازی سوسنگرد نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران از سالروز حماسه آزادسازی سوسنگرد به عنوان نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس یاد کرد.

سرهنگ پاسدار سید مهدی کیاالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزادسازی سوسنگرد شکست سنگینی برای دشمن بعثی عراق بوده است.

وی با اشاره به نقش محوری و مهم مقام معظم رهبری در عملیات آزادسازی سوسنگرد افزود: تدبیر و هدایت ایشان، سرنوشت سوسنگرد را به سمت و سویی متعالی هدایت کرد.
 
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران، شهید دکتر چمران را از طراحان اصلی این عملیات دانست و گفت: یکی از عملیاتها و طرحهای نظامی موفقی که راه را برای سایر فتوحات گشود عملیات آزادسازی سوسنگرد بود.
 
کیاالحسینی بیان داشت: سوسنگرد زادگاه عشق و یادگار حماسه ها بوده که باید برای نسل جوان بازگویی شود.
 
وی با تاکید بر نقش رزمندگان مازندرانی در عملیات آزادسازی سوسنگرد، تصریح کرد: نقش ویژه سردار شهید حسین بهرامی در این عملیات بسیار حائز اهمیت بوده است.
 
وی گفت: شهید بهرامی فرمانده ای به زلالی و به پاکی عشق بود که ابعاد مختلف شخصیت وی در این عملیات درخشیدن گرفت.
 
کیاالحسینی افزود: حماسه سوسنگرد حماسه ای بی همتا بوده که حتی رسانه های خارجی را بر خلاف میل آنان وادار به تسلیم و تحسین کرد.
 
26 آبانماه سالروز حماسه آزادسازی سوسنگرد قهرمان است.
 
 
کد مطلب 1461774

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