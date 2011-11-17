آزادسازی سوسنگرد نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس است

سرهنگ پاسدار سید مهدی کیاالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزادسازی سوسنگرد شکست سنگینی برای دشمن بعثی عراق بوده است.

وی با اشاره به نقش محوری و مهم مقام معظم رهبری در عملیات آزادسازی سوسنگرد افزود: تدبیر و هدایت ایشان، سرنوشت سوسنگرد را به سمت و سویی متعالی هدایت کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران، شهید دکتر چمران را از طراحان اصلی این عملیات دانست و گفت: یکی از عملیاتها و طرحهای نظامی موفقی که راه را برای سایر فتوحات گشود عملیات آزادسازی سوسنگرد بود.

کیاالحسینی بیان داشت: سوسنگرد زادگاه عشق و یادگار حماسه ها بوده که باید برای نسل جوان بازگویی شود.

وی با تاکید بر نقش رزمندگان مازندرانی در عملیات آزادسازی سوسنگرد، تصریح کرد: نقش ویژه سردار شهید حسین بهرامی در این عملیات بسیار حائز اهمیت بوده است.

وی گفت: شهید بهرامی فرمانده ای به زلالی و به پاکی عشق بود که ابعاد مختلف شخصیت وی در این عملیات درخشیدن گرفت.

کیاالحسینی افزود: حماسه سوسنگرد حماسه ای بی همتا بوده که حتی رسانه های خارجی را بر خلاف میل آنان وادار به تسلیم و تحسین کرد.

26 آبانماه سالروز حماسه آزادسازی سوسنگرد قهرمان است.



