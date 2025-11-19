به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت آزادسازی سوسنگرد و آئین وداع با شهید گمنام در حرم شهدای خوشنام شهرستان نکا، با اشاره به نقش‌آفرینی رزمندگان در این عملیات اظهار داشت: رزمندگان با اتحاد، همدلی و همراهی یکدیگر، برای اجرای فرمان امام خمینی (ره) بسیج شدند و توانستند سوسنگرد را از محاصره دشمن آزاد کنند.

وی افزود: استان مازندران در عملیات آزادسازی سوسنگرد نقشی برجسته و تعیین‌کننده داشت که در این راه ۴۳ شهید والامقام تقدیم اسلام و انقلاب شد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با بیان اینکه امروز نیز دشمن در تلاش است تا میان مردم تفرقه ایجاد کند، بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و همدلی بیش از پیش در برابر توطئه‌ها و جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد.

سردار موحد در ادامه با اشاره به اینکه آزادسازی سوسنگرد صرفاً یک پیروزی نظامی نبود، بلکه نتیجه انسجام، ایمان، روحیه جهادی و یکپارچگی نیروهای انقلابی بود، گفت: این عملیات نمونه روشن همدلی و رشادت رزمندگان بود که با تکیه بر توکل و وحدت، پیروزی بزرگی را رقم زدند.

وی همچنین با برشمردن شاخصه‌های شخصیتی حضرت زهرا (س) از جمله حیا، عفت، ساده‌زیستی، مهربانی، ایثار، جهاد و دفاع از ولایت، اظهار داشت: بانوان این سرزمین باید این ویژگی‌های ارزشمند را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و از سیره آن حضرت الگو بگیرند.

سردار موحد با تأکید بر ضرورت ترویج سبک زندگی شهدا و انتقال پیام و آرمان آنان به نسل جوان تصریح کرد: ۹۷ درصد شهدای کشور اهل مسجد و انس‌گرفته با قرآن بودند و همین روحیه معنوی، اساس استقامت و مجاهدت آنان بود.

به گفته این فرمانده بیش از ۹۷ درصد شهدا در وصیت‌نامه‌های خود بر ولایت‌پذیری و تبعیت از رهبری به‌عنوان اصل مهم و راهبردی تأکید کردند.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به اینکه تمامی نقشه‌ها و توطئه‌هایی که دشمن از ابتدای انقلاب تاکنون علیه نظام اسلامی طراحی کرده، به برکت اهداف بلند و مردمی بودن انقلاب ناکام مانده است، متذکر شد: دشمن در تمام عرصه‌ها در پی ضربه‌زدن و براندازی انقلاب بوده، اما ایستادگی مردم و پایبندی آنان به ارزش‌ها، این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود همه کمبودها و مشکلات، ملت ایران همواره در صحنه حضور داشته و نشان دادند انقلابی ماندن مهمتر از انقلابی بودن است چرا که باید در تمامی عرصه‌ها این میراث گرانبها حفظ شود.