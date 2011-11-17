به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نصیری فرد پیش از ظهر پنجشنبه در همایش علامه طباطبایی؛ فیلسوف علوم انسانی اسلامی که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: تاکنون ۵ گروه تشکیل شده و در آستانه برگزاری همایش علامه طباطبایی نشست آنها برگزار شده است و ۹ گروه باقی مانده نیز طی یکسال و نیم آینده ایجاد میشود.
وی افزود: این گروههای تخصصی در رشتههای مختلف علوم انسانی و اسلامی ایجاد میشود و برای هر رشته کارگرو ههای ایجاد خواهند کرد.
نصیری فرد اظهار داشت: تاکنون گروههای تخصصی اقتصاد، حقوق، فلسفه، علوم سیاسی و روانشناسی و تربیتی ایجاد شده است.
دبیر اجرایی همایش علامه طباطبایی بیان کرد: در این طرح تلاش شده تا بدنه استادان وارد موضوع شوند و به ضرورت تحول دست پیدا کنند.
وی افزود: گروههای تخصصی رشتههای ادبیات، جامعهشناسی، فقه، عرفان، الهیات و ادیان و... نیز در آینده ایجاد میشود تا شکل گیری علوم انسانی بر اساس علوم اسلامی در کشور روند قویتری به خود گیرد.
نصیری فرد ادامه داد: هدف از تشکیل این گروههای تخصصی ایجاد گفتمان تحول، نقد نظریات علوم انسانی غربی و ارائه نظریات علوم انسانی اسلامی است که تقویت گفتمان تحول از جمله دستاوردهای آن در مدت کوتاه راه اندازی این گروهها بوده است.
معاون آموزش سازمان بسیج اساتید کشور بیان کرد: علامه طباطبایی به عنوان یک فیلسوف علوم انسانی اسلامی محسوب میشود که صاحب یک مکتب در این زمینه است.
وی با اشاره به برگزاری همایش یادشده عنوان کرد: این همایش با توجه به علمی و تخصصی بودن فراخوان مقاله نداشت اما ۳۵ سفارش مقاله داشتیم که از این تعداد ۳۰ مقاله پذیرفته شدند و در دو جلد به چاپ رسیده و مقالات برتر نیز در همایش ارائه میشوند.
وی بررسی نظریات علامه بخصوص نظریه اعتباریات و تبیین دیدگاههای آیات جوادی آملی، حسنزاده آملی و مصباح یزدی را از دیگر بخشهای این همایش برشمرد.
نصیری فرد گفت: این همایش به مناسبت روز جهانی فلسفه با مشارکت بسیج استادان در حال برگزاری است و هدف از آن تحقق بخشیدن به منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدهای ایشان مبنی بر ایجاد تحول در علوم انسانی است.
وی ادامه داد: علامه طباطبایی الگو در ارائه نظریات علوم انسانی و اسلامی است و نظریه اعتباریات ایشان کمک زیادی به ما در این زمینه میکند.
نصیری فرد اظهار داشت: این همایش برای اولین بار در کشور برگزار میشود و نمادی از وحدت حوزه و دانشگاه است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سازمان بسیج اساتید کشور از ایجاد ۱۴ گروه تخصصی تحول در علوم انسانی در دانشگاههای کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نصیری فرد پیش از ظهر پنجشنبه در همایش علامه طباطبایی؛ فیلسوف علوم انسانی اسلامی که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: تاکنون ۵ گروه تشکیل شده و در آستانه برگزاری همایش علامه طباطبایی نشست آنها برگزار شده است و ۹ گروه باقی مانده نیز طی یکسال و نیم آینده ایجاد میشود.
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