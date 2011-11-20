90 هزار درخت در پارک های جنگلی مشهد کاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پاکسیما قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اعتبارات عمرانی کمربند سبز مشهد در سال جاری 26 میلیارد ریال است.

وی با اشاره به فعالیت های سال جاری مدیریت کمربند سبز تصریح کرد: در سال جاری برنامه ای برای کاشت 91 هزار اصله نهال با اعتباری بالغ بر 890 میلیون تومان خواهیم داشت که از این تعداد 48 هزار اصله نهال به منظور کاشت در تپه های مشرف به شهر در نظر گرفته شده است.

پاکسیما در خصوص پارک ها و پروژه های تحت نظارت کمربند سبز گفت: از جمله پارکها و پروژه های تحت نظارت کمربند سبز مشهد می توان به پارک جنگلی کوهستان، چهل بوستان، خورشید، ویرانی، سوران، پروژه های ساماندهی فضای سبز ورودی های شهر، جزایر میانی جاده بهشت رضا (ع) و کال زرکش اشاره کرد.

وی با توجه به ساماندهی ورودی های شهر مشهد در رابطه با کاشت نهال تصریح کرد: حد فاصل انتهای محدوده خدمات شهری تا ابتدای حریم شهر از وظایف مدیریت کمربند سبز است که تا کنون در ورودی محور نیشابور از سمت جاده قدیم، ورودی محور سرخس و 75 متری رضوی اقداماتی جهت کاشت نهال صورت گرفته است.

وی در خصوص دیگر اقدامات در دست اجرا به منظور ساماندهی ورودی های شهر تصریح کرد: ساماندهی فضای سبز محور کلات به طول 5.5 کیلومتر همراه با احداث مخزن 200 متر مکعبی، اجرای شبکه آبیاری تحت فشار و همچنین نهالکاری حاشیه بزرگراه شهید سردار در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

مدیر کمربند سبز مشهد با اشاره به برنامه های نهالکاری سال جاری در پارک های جنگلی گفت: در سال جاری 8 هزار اصله برای کاشت در پارک جنگلی سوران،10 هزار اصله در پارک خورشید، 20 هزار اصله در جزایر میانی جاده بهشت رضا(ع)، 5 هزار اصله در محور ورودی کلات، 40 هزار اصله در پارک جنگلی کوهستان و 8 هزار اصله در اراضی انتهای بلوار شهید فکوری در سال جاری کاشته خواهد شد.

پاکسیما همچنین ادامه داد : برای ذخیره سازی و افزایش روند آبیاری ، عملیات احداث سه عدد مخزن هزار متر مکعبی و اجرای شبکه آبیاری در پروژه های کمربند سبز با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 20 میلیون تومان در حال اجراست.

وی تصریح کرد: هزینه سایر فعالیت های عمرانی سال جاری کمربند سبز برای رفاه حال شهروندان و زائران و بهره مندی از محیطی سبز و پویا حدود 690 میلیون تومان است .

وی تصریح کرد: در حال حاضر 120 مخزن فلزی با عمده گنجایش حدود هفت هزار لیتر بصورت موقت جهت آبیاری در کل پارک های تحت نظر کمربند سبز استفاده می شود.

پاکسیما تأکید کرد: به منظور تأمین منابع آبی پایدار، مراحل انتخاب مشاور خط انتقال آب از محل تصفیه خانه شرکت آب و فاضلاب واقع در انتهای لادن به مخازن بتنی در حال ساخت، در حال اجراست.

مدیر کمربند سبز مشهد در خصوص دیگر برنامه این مدیریت گفت: از دیگر برنامه های آتی کمربند سبز مشهد انتقال پساب حاصل از پروژه جداسازی آب شرب از آب خام به عرصه های کمربندسبز بوده که در آینده ای نزدیک عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به "کمربند سبز جهاد پنهان، ایجاد تنفس گاه شهر" گفت: امروزه فضای سبز تفرجگاهی مشهد تنها در چند پارک بزرگ داخل شهر و ییلاقات حاشیه شهر از جمله طرقبه و شاندیز خلاصه می شود.

پاکسیما ادامه داد: با توسعه کمربند سبز، فضاهای سبز خارج از شهر با اهداف تصفیه و تلطیف هوای شهر، غربال بادهای ورودی و ایجاد محیط های تفرجگاهی، ساماندهی اوقات فراغت شهروندان و زائران محقق خواهد شد که لازمه این امر همکاری و تعامل تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط استان را می طلبد.