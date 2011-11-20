مازنیها در بازسازی عتبات عالیات پیشرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعد از ظهر دوشنبه در همایش منطقه ای ستاد بازسازی عتبات عالیات شمال کشور افزود: در طول سالهای گذشته مازندرانی های ولایی خدمات زیادی را برای بازسازی حرمین شریفین انجام داده که تمام کمک های آنان به دلیل ارادت و احترام مردم این سرزمین به خاندان پیامبر(ص) است.



وی افزود: اائمه معصومان حقایق ابدی هستند و همیشه مانند خورشید ماندگار خواهند ماند.



طبرسی با بیان اینکه بازسازی حرم امامان و معصومین (ع) پیشرفت خوبی دارد، افزود: دست اندرکاران ایرانی از تمام اقصی نقاط کشورمان از جمله مازندران در کاظمین، نجف و کربلا مشغول به کار هستند.



سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران از آمادگی استان در ادامه بازسازی اماکن متبرکه خبر داد و اظهار داشت: خدمت در مسیر بازسازی عتبات عالیات برای گرامیداشت مزار اهل بیت پیامبر در مسیر احیای سنت نبوی و میراث مبارک اهل بیت است.



وی، فعالیت در این امور را مهم وهمراه با اجر معنوی دانست و گفت: زنده نگه داشتن نام و تکریم اهل بیت پیامبراکرم (ص) توفیقی دائمی برای شیعه است.



استاندار مازندران با بیان اینکه دشمنان شیعیان در طول تاریخ همواره جسارت های بسیاری به قبور ائمه معصومان داشتند گفت: کسانی که به ساحت مقدس اهل بیت(ع) در سامرا ودیگر اماکن متبرکه تعرض کردند به رسوایی و مذلت کشیده شدند و نمونه بارز آن را می توان به سرنوشت صدام و قذافی در عراق و لیبی اشاره کرد.



وی با اشاره به اینکه مازندرانی ها خودشان از اهل بیت پیامبر دعوت کردند و همواره بر این دعوت پایدار مانده و پیوند خود را حفظ کرده اند، گفت: کسانی که به اهل بیت عصمت و طهارت خدمت می کنند در واقع از نشانه های خدا صیانت می کنند.



طاهایی با اشاره به اینکه تداوم بیعت با اهل بیت توفیق الهی است، گفت: امیدواریم خداوند متعال این توفیق را به همه افراد عنایت کند.