جمعیت گورخر ایرانی در بهرام گور و پارک ملی قطروئیه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس در این خصوص گفت: در سال جاری مرحله دوم سرشماری حیات وحش علفخوار از اواسط آبان ماه در نقاط مختلف استان از جمله مناطق تحت مدیریت محیط زیست با حصور کارشناسانی از اداره کل و محیط بانان واحدهای تابعه برای تعیین جمعیت حیات وحش و استخراج تغییرات جمعیتی در جمعیت برنامه ریزی لازم برای افزایش قابل قبول و فرآهم اوردن شرایط مناسب برای زیستن حیات وحش آغاز شد.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی مهمترین عامل در کنترل جمعیت حیات وحش در استان را در سالهای اخیر بروز خشکسالیهای مداوم دانست.

وی تصریح کرد: با وجود بروز خشکسالی ، کمبود نیرو و سایر مشکلات در حفاظت فیزیکی حیات وحش استان، خوشبختانه آمار برداری سال جاری که سعی شده از قدرت بالایی برخوردار باشد حاکی از افزایش جمعیت علفخواران و مشاهده خوب از جمعیت گوشتخواران است که در این بین بررسی تغییرات جمعیت گونه های نادر و در معرض خطر از اهمیت بالایی برخوردار است و بدیهی است در زیستگاه هایی که این گونه ها مانند گور خر ایرانی و قوچ لارستان حضور دارند دقت آماربرداری با تکنیکهای علمی و منطقی و بهره گیری از تجارت گذشته بالاتر خواهد بود.

مدیرکل محیط زیست استان فارس ادامه داد: بر همین اساس نیز نتایج حاصل از سرشماری گورخر ایرانی در منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی بمو قطروئیه از 329 راس در سال گذشته به 359 راس در سال جاری رسیده که خوشبختانه حضور تعداد زیاد کره های یکساله به همراه گله ها نشان از وجود امنیت در منطقه و تلاش شبانه روزی محیط بانان دارد.

کارنامی از مهمترین علل افزایش گورخرها را با وجود خشکسالی و بروز مشکلات اقلیمی در منطقه، حمایت از حیات وحش با آب و علوفه رسانی به موقع، تهیه و توزیع خودروی آبرسان و علوفه رسان، افزایش تجهیزات حفاظتی منطقه مانند خودروی کمکدار و موتورسیکلت، افزایش گشت و کنترل مناطق، بهره گیری از توان جوامع محلی بومی، آموزش و اطلاع رسانی، همکاری و پشتیبانی مراجع قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذی ربط عنوان کرد.