سعید یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جمعیت گور ایرانی اظهار داشت: پس از سال‌ها دوری این گونه از برخی زیستگاه‌های کشور، شواهد موجود نشان می‌دهد گور ایرانی به‌تدریج در حال توسعه دامنه پراکنش خود و بازگشت به زیستگاه‌های تاریخی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۲۰۰ رأس گور ایرانی در مناطق بهرام گور و قطرویه زیست می‌کنند که این موضوع بیانگر شرایط مناسب این مناطق برای تداوم حیات و افزایش جمعیت این گونه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان افزود: در پارک ملی توران نیز حدود ۲۵۰ رأس گور ایرانی وجود دارد و جمعیت این گونه در پارک ملی کویر به حدود ۵۰ رأس رسیده است.

یوسف‌پور با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های گور ایرانی، یادآور شد: تداوم روند افزایش جمعیت این گونه نیازمند حفاظت مستمر از زیستگاه‌ها، تأمین امنیت حیات‌وحش و کاهش عوامل تهدیدکننده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت گور ایرانی و گسترش قلمرو آن می‌تواند نشانه‌ای مثبت از بهبود شرایط زیستگاهی و اثربخشی اقدامات حفاظتی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان اضافه کرد: گور ایرانی یکی از گونه‌های شاخص حیات‌وحش کشور است و حفاظت از زیستگاه‌های آن، علاوه بر کمک به حفظ تنوع زیستی، نقش مهمی در پایداری اکوسیستم‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه‌خشک دارد.