مرجع مجازی کتابخانه ملی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم‌افزار جامع مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز چهارشنبه 2 آذر با حضور رئیس و جمعی از معاونان و مدیران کل این سازمان در محل سالن همایش‌های آن برگزار شد.

نرم‌افزار امروز «رسا» مبتنی بر تحقیقات سنتی ولی دقیق دیروز است

«پوری سلطانی» از پایه‌گذاران علم کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران با اشاره به اینکه سال 1370 بود که کتابخانه ملی از طریق اینترنت به جهان متصل شد، گفت: طرح‌هایی مانند «رسا» که امروزه به صورت مجازی اجرا می‌شوند، بر پایه تحقیقات گسترده و دقیق سنتی قرار گرفته و اگر چنین نباشد به طرح‌هایی فرمایشی تبدیل می‌شود.

وی افزود: اگر مشکلات فهرست‌نویسی و بسیاری دیگر از موارد مشابه اول به صورت دستی حل نشده بود، آیا ما می‌توانستیم برنامه «رسا» را اجرا کنیم؟

سلطانی همچنین طرح مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به به 2 دلیل ستود؛ اول اینکه این طرح کم و بیش در ایران و کتابخانه ملی رایج بوده و دوم اینکه نیاز به چنین طرحی همواره وجود داشته است.

این متخصص رشته کتابداری در عین حال بی‌ثباتی در مدیریت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و حوزه‌های دیگر این سازمان را عاملی موثر در پائین بودن سطح ارائه خدمات به مراجعان به آن عنوان کرد.

طرح‌های در دست اجرا در واحد مرجع مجازی کتابخانه ملی

در ادامه این برنامه فرناز محمدی سرپرست واحد مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در واحد متبوعش را در طول 6 سال گذشته ارائه کرد.

وی همچنین از راه‌اندازی مرجع مجازی کودکان، راه‌اندازی مرجع برای افراد با آسیب بینایی، تلاش برای عضویت سازمان در مجامع بین‌المللی خدمات مرجع مجازی، تهیه دستنامه مرجع مجازی، راه‌اندازی بخش «برای کتابداران مرجع» در وبسایت این سازمان و انتقال تجربه‌های خدمات مرجع مجازی به کتابخانه‌های داخلی و خارجی به عنوان طرح‌های در دست اجرای واحد مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نام برد.

در این برنامه معصومه اکبری داریان عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم گزارشی از پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه خدمات مرجع مجازی این سازمان ارائه کرد.