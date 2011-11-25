انتخاب الجنزوری رسما تایید شد/ مخالفت قاطع مردم با بازگشت مهره مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون مصر دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کرد: شورای نظامی مصر رسما کمال الجنزوری را به عنوان نخست وزیر جدید برای تشکیل دولت نجات ملی انتخاب کرد.

بر این اساس به الجنزوری اختیارات کامل داده شده تا دولت را در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر تشکیل دهد. این در حالی است که پیش از این، از البرادعی به عنوان گزینه احتمالی احراز نخست وزیری سخن به میان آمده بود. اما به نظر می رسد شروطی که وی برای شورای نظامی تعیین کرد چندان به مذاق ژنرالهای کهنه کار مصری خوش نیامده است.

از سوی دیگر مردم مصر در میدان التحریر قاهره دقایقی پیش در مخالفت با انتخاب الجنزوری به عنوان نخست وزیر جدید علیه شورای نظامی حاکم بر مصر و این شخصیت وابسته به رژیم گذشته شعار دادند. مردم امروز نیز همچون روزهای گذشته خواشتار کناره گیری کامل شورای نظامی و انتقال قدرت به غیرنظامیان هستند.

خاطرنشان می شود الجنزوری در سالهای 1996 تا 1999 نخست وزیر رژیم مبارک داشته و خروج پرابهامی در همان سال از این سمت داشت.