قشم ارزانترین بازار برای مسافران و گردشگران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا موسوی عنوان کرد: امروز تمام دنیا تلاش می‌کنند که بتوانند به واسطه گردشگری سرمایه هنگفتی را برای کشور خود جذب کنند و جذب این سرمایه و استفاده از این ظرفیتها وقتی امکان پذیر است که از روشهای نوین و برندهای درست استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه ارزان ترین بازار خاورمیانه در قشم قرار دارد، عنوان کرد: در حوزه خلیج فارس قشم ارزانترین بازار است و برای هر سلیقه و درآمد شرایط مناسبی دارد.

موسوی افزود: معتقدم در چندین سال گذشته به قشم که یکی از بزرگترین جزایر کشور ماست و ظرفیت بسیار بالایی در حوزه گردشگری دارد شاید کم لطفی شده است اما مناطق آزاد کشور ما علاوه بر اینکه مناطق صنعتی، تجاری و اقتصادی است، ظرفیتهای خاصی برای گردشگری دارد که می‌توان از آن استفاده کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت: کسانیکه در حوزه‌های مختلف به مناطق آزاد مراجعه می‌کنند، در کنار استفاده از این ظرفیتها باید بتوانند برنامه‌ریزی خاصی برای گردشگری هم داشته باشند.

موسوی عنوان کرد: در حوزه تجارت هم می‌توان گردشگری تجاری داشت و این موضوع در بیشتر مناطق آزاد کشور ما شکل گرفته است. به عنوان مثال کیش به عنوان منطقه ویژه اقتصادی، تجاری، بعد گردشگری آن بسیار چشمگیر‌تر شده است که این عامل برند کیش است.

وی گفت: چابهار به عنوان منطقه تجاری، صنعتی و اقتصادی و گردشگری به خاطر داشتن سواحل خوب لحاظ می‌شود و مناطق دیگری مانند انزلی، اروند و ارس جایگاه خاص خود را در موضوع گردشگری دارند.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم تصریح کرد: جزیره قشم وسعت 1500 کیلومتری دارد و از ظرفیتها و آثار طبیعی و تاریخی خوبی برخوردار است همچنین قشم 120 هزار نفر جمعیت، 22 هزار دانشجو و شش دانشگاه بین‌المللی دارد.

موسوی اظهار داشت: با بررسیهای انجام گرفته تصمیم بر این شد که ما جزیره قشم را به عنوان جزیره عجایب هفت‌گانه خلیج فارس نامگذاری کنیم.

وی درخصوص نامگذاری جزیره قشم به عنوان عجایب هفت‌گانه خلیج فارس گفت: قشم ‌آثار تاریخی و طبیعی متعددی را دارد به عنوان مثال طولانی‌ترین غار نمکی دنیا که زیبایی خاصی دارد و برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری برای جذب توریسم مهم است، در قشم قرار دارد.

موسوی افزود: نکته دوم وجود دلفین‌های خلیج فارس و لاک‌پشت‌های پوزه عقابی است که از جمله عجایبی است که باعث جذب گردشگر داخلی و خارجی شده است.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم ادامه داد: جزایر ناز و جنگل حرا از دیگر نقاط برای جذب گردشگر در قشم محسوب می‌شود و تمام این مناطق باعث شده که قشم را طوری معرفی کنیم که شرایط ویژه‌ای داشته باشد.

موسوی تصریح کرد: البته صنایع و تجارت نیز در قشم وجود دارد ولی نکته اساسی که گردشگران ایرانی به آن علاقمند هستند، وجود بازارهای ارزان در جزیره قشم است.

وی با بیان اینکه ارزان ترین بازار خاورمیانه در قشم قرار دارد، عنوان کرد: در حوزه خلیج فارس قشم ارزانترین بازار است و برای هر سلیقه و درآمد شرایط مناسبی دارد.

موسوی عنوان کرد: یکی از کارهایی که در قشم انجام شده ارائه مجوزهای مختلف برای ساخت هتل بوده است، هتلهای سه، چهار و پنج ستاره برای هر سلیقه و هر سطح درآمدی در قشم وجود دارد.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم بیان کرد: در یکسال گذشته جزیره قشم در حوزه رسانه چنان معرفی شده که ما در ایام اعیاد تعطیل قربان تا غدیر حدود 170 هزار نفر مسافر با ظرفیت اقامتی سه شب داشتیم.

موسوی اظهار داشت: با ادامه برنامه برند گردشگری می‌توان شرایط خوبی را در کشور ایجاد کرد.