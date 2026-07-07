فرماندار قشم: حمایت از فعالان اقتصادی مسیر رونق دوباره بازار جزیره است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرتیموری در نشست بررسی مسائل بازار و مجتمعهای تجاری جزیره با حضور اعضای شورای تأمین، معاونان اقتصادی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی بر لزوم اتخاذ راهکارهای عملی برای رونق بازار و حمایت از کسبوکارهای جزیره تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی ماههای اخیر، اظهار کرد: رکود ایجادشده در بازار نتیجه شرایط خاص کشور در ماههای گذشته بوده است، اما با همدلی، همکاری و برنامهریزی میتوان این دوره را پشت سر گذاشت و زمینه بازگشت رونق به بازار را فراهم کرد.
فرماندار قشم با قدردانی از همراهی و صبوری فعالان اقتصادی و بازاریان قشم، افزود: دولت وظیفه دارد در روزهای سخت در کنار مردم و فعالان اقتصادی باشد و با همکاری سازمان منطقه آزاد شرایط لازم برای پویایی دوباره اقتصاد جزیره را فراهم کند.
امیرتیموری با تأکید بر نقش گردشگری در رونق اقتصادی قشم، تصریح کرد: تسهیل سفر گردشگران و استفاده از ظرفیتهای کمنظیر جزیره نقش مهمی در به حرکت درآمدن دوباره چرخه اقتصادی، افزایش فعالیت بازار و بهبود فضای کسبوکار خواهد داشت.
وی همچنین مشکلات تأمین برق را از دغدغههای جدی کسبه عنوان کرد و گفت: این موضوع با هماهنگی دستگاههای مسئول و از طریق برگزاری نشستهای مشترک در سطح استان با جدیت پیگیری خواهد شد تا خدماترسانی به فعالان اقتصادی با کمترین مشکل ادامه یابد.
فرماندار قشم در پایان بر تداوم تعامل میان دستگاههای اجرایی، سازمان منطقه آزاد و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: با همافزایی و مشارکت همه بخشها چشمانداز روشنی برای رونق بازار، توسعه گردشگری و تقویت اقتصاد جزیره پیشرو خواهد بود.
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