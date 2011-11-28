به گزارش خبرنگار مهر، حمید مکارم شیرازی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح سفر اخیر وزیر امور خارجه به قم پرداخت و اظهار داشت: در ابتدای سفر 12 ساعته وزیر امور خارجه به شهر مقدس قم، جلسه‌ای با حضور دو تن از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی در محل دفتر وزارت امور خارجه برگزار شد و نمایندگان قم در این جلسه با اشاره به نقش و جایگاه دفتر وزارت امور خارجه قم خواستار تجهیز و توسعه این دفتر شدند.



وی دیدار با چهار تن از مراجع تقلید را از دیگر برنامه‌های سفر دکتر صالحی به قم عنوان کرد و افزود: وزیر امور خارجه در دیدار با حضرات آیات مکارم شیرازی، وحید خراسانی، نوری همدانی و جوادی آملی گزارش جامع و کاملی از تحولات جهان اسلام و منطقه و بیداری اسلامی ارائه کرد که نشان‌دهنده تسلط کافی او بر تحولات روز است.



وی ادامه داد: با اینکه دکتر صالحی حدود 8 ماه به عنوان وزیر امور خارجه فعالیت می‌کند ولی مسائل مختلف جهان اسلام را به گونه‌ای تحلیل کرد که مراجع تقلید از ارائه این گزارش تشکر کردند.



مکارم دیدار وزیر امور خارجه با مراجع و علما را جهت‌دار، مفید و صمیمی ارزیابی کرد و گفت: وزیر امور خارجه پس از پایان دیدارها به این نکته اشاره کرد که از میزان پیگیری مراجع و علما نسبت به تحولات جهان اسلام شگفت‌زده شده و توصیه‌های این بزرگواران را با علاقه‌مندی پیگیری خواهد کرد.



رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم تصریح کرد: اظهارات برخی از مراجع تقلید که در مورد پرسنل و مدیران وزارت امور خارجه بیان شده است در قالب جزوه‌ای تهیه و فراروی فعالیت همکاران این وزارت قرار می‌گیرد.



وی گفت: البته فرصت دیدار وزیر امور خارجه با سایر مراجع تقلید و علما فراهم نشد و این دیدارها به سفر آینده دکتر صالحی به قم موکول شد.



مکارم، شرکت در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهیدان و ایثارگران وزارت امور خارجه، بازدید از کارگاه ساخت امامین عسگریین، زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و دیدارهای شخصی با برخی از علما را از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه در قم عنوان کرد.