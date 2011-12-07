به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مژگانی مدیر فرهنگی هنری منطقه 15 گفت: این آیین تعزیه خوانی در دهه دوم محرم به مدت 10 روز از 16 آذر تا 23 آذر با اجرای گروه تعزیه "معین‌البکاء" به سرپرستی استاد نمکی برپا خواهد بود.

وی تصریح کرد: این مراسم در طول برگزاری نمایشگاه، هر روز از ساعت 14 در محل برگزاری نمایشگاه خیابان حجاب، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار می شود.

رئیس فرهنگسرای خاوران، اظهار کرد: این گروه در اولین روز مجلس فضل و فتاح و در دیگر روزها به ترتیب مجلس شاهچراغ، شهادت مسلم، مجلس شهادت حربن یزید ریاحی، مجلس شهادت حضرت قاسم(ع)، مجلس شهادت حضرت علی اکبر(ع)، مجلس شهادت حضرت عباس(ع)، مجلس بازار شام و مجلس رسوایی یزید را در سالن شهید بهنام محمدی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان اجرا می کند.

مژگانی یادآور شد: آیین تعزیه خوانی "معین البکاء" به مدت 18 سال است که در فرهنگسرای خاوران برگزار می شود و امسال این مراسم بعد از برگزاری در فرهنگسرا، در دهه اول محرم در نخستین نمایشگاه فرهنگی هنری خیمه خورشید نیز اجرا می شود.

مدیر فرهنگی هنری منطقه 15، حمایت از قدیمی‌ترین قشرهای هنرمند کشور را از اهداف برگزاری این مراسم دانست و افزود: با توجه به کم توجهی به سنت تعزیه و تمرکز بیشتر روی سایر گونه‌های عزاداری در تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران وظیفه خود می‌داند که از این سنت قدیمی حمایت کند.