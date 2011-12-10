ساخت دیوار هادی اسکله و لایروبی بندر صیادی بابلسر آغاز شد

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه بندر صیادی بابلسر اظهار داشت: نزدیک بودن این بندر به صنایع و کارخانجات شیلاتی از مهمترین ویژه گی های آن است.

وی افزود: هزینه 88 میلیارد ریالی این طرح از محل اعتبارات ملی سازمان شیلات ایران تامین شده و عملیات اجرایی آن با هدف احداث دیواره جداکننده مسیر رودخانه، حوضچه ولایروبی رودخانه بابلرود است.



حبیب نژاد افزود: احداث اسکله شروع شده و شرکت پیمانکار براساس قرارداد عملیات اجرایی را آغاز کرده است.



وی تصریح کرد: با پایان این طرح محل پهلو گیری کنونی لنج های صیادی به داخل حوضچه آرام داخل بندر منتقل خواهد شد.



مدیر کل شیلات مازندران، مدت زمان اجرای این طرح را 36 ماه اعلام کرد.





