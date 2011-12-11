1300سال اسلام در اسپانیا/ اروپا بخشی از حافظه تاریخی خود را حذف کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در ادامه برنامه های بزرگداشت سیزدهمین قرن تولد اسلام در اسپانیا برگزار و در آن شخصیتهایی چون خوان مارتوس کسادا رئیس دپارتمان اسلام شناسی دانشگاه کمپلوتنسه ، امیلیو گوزالس فررین مورخ و استاد دانشگاه سوییا ، کمال حلوا جراح و متخصص علوم پزشکی سخنرانی کردند.

در این همایش، مارتوس در آغاز سخنان خود تاسف خویش را به خاطر عدم همکاری دولت اسپانیا برای حمایت مالی از سلسله برنامه های مختلفی که به مناسبت هزار وسیصدمین سالگرد حضور اسلام در اسپانیا برگزار شد، ابراز کرد و گفت: اندلس یک واقعیت تاریخی است وحضور مسلمانان و روند اسلامیزه کردن اسپانیا در دوران حاکمیت مسلمانان واقعیتی تاریخی با ویژگیهای فرهنگی است، این پروسه به گونه ای بود که تاریخ اسپانیا را با تاریخ اروپا پیوند داده است.

امیلیو گونزالس فررین استاد دانشگاه سوییا در سخنرانی خود تاریخ اندلس را به سیب زمینی داغی تشبیه کرد که بعضی افراد و سیاستمداران مایل نیستند به آن دست بزنند.

وی افزود: آنها معتقدند که اسلام بر اثر اشتباه اروپا به این منطقه راه یافت و به این خاطر ما اروپایی ها می خواهیم از دنیای باستان پلی به دوره رنسانس بزنیم بی آنکه در این مسیر از دوره اسلامی عبور نماییم. این امر همانند بیماری مغزی است که فرد بخشی از کلمات خود را در حین صحبت کردن می خورد اما احساس می کند که همه را گفته است . اروپا نیز بخشی از خاطره تاریخی خود را حذف کرده است.

امیر پورپزشک سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا در این همایش در سخنان خود با عنوان " نقش فرهنگ و تمدن ایرانی در اندلس" گفت : سخن من درباره موضوعی کمتر مورد توجه در تاریخ اسپانیا به خصوص اندلس و تاریخ تمدن اسلامی است که در طول قرن ها از طریق اسپانیای مسلمان بر جریان عظیم علمی و فرهنگی دنیای غرب اثری عمیق و تمدن ساز داشته است و این نقش مربوط به فرهنگ و تمدن ایرانی است و تمامی مطالبی را که بیان می کنم مستند به دیدگاهها و مطالعات شرق شناسان ، مورخان و صاحبنظران اروپایی است.

وی افزود: مسلمانان از بدو حضور در اندلس تمدنى را در آنجا پایه گذارى نمودند که چه براى جهان اسلام و چه براى اروپا منشاء تحولات و بیدارى علمى بود. نقش ایرانیان در انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی در اندلس نقشی بسیار برجسته وغیر قابل انکار است.