فوت روزانه 162 تهرانی/ جدول دلایل مرگ و میر

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اعلام کرده اند که مرگ و میر در پایتخت به یک امری عادی تبدیل شده و به نوعی جزوی از زندگی شهروندی شده است در حالی که در دهه 60 وقتی در محله ای شخصی فوت می کرد تاثیر آن تا هفته ها بر محله سایه افکنده و حتی کودکان تا چند روز از آن کوچه ای که متوفی داشته تردد نمی کردند.

آمارها نشان می دهد بی احتیاطی در رانندگی، عدم دقت در استفاده از وسایل گاز سوز و بی توجهی به سلامت جسمانی از مهمترین دلایل مرگ در پایتخت است.

البته به گفته مسئولان وزارت بهداشت در سالهای اخیر دلایلی مانند آلودگی هوای تهران هم مزید بر علت شده تا این آمار افزایش یابد. ولی علت اصلی تمامی مرگهای رخداده در پایتخت را تنها سازمان پزشکی قانونی تائید و اعلام می کند.

ثبت مرگ روزانه 162 تهرانی در بانک اطلاعات ثبت احوال

آمارهای رسمی از سازمان ثبت احوال کشور که متولی ثبت حیات اعم از تولد و فوت در شناسنامه و اطلاعات جمعیتی کشور است حاکی از آن است که تهران از سال 85 تا سال 89 به طور میانگین سالانه بیش از 59 هزار فوتی داشته است که می توان اینگونه عنوان کرد که روزانه 162 تهرانی بر اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی فوت می کنند.

پذیرش روزانه 151 متوفی در بهشت زهرای تهران

بر اساس این گزارش بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان بهشت زهرای تهران، پایتخت در 9 ماهه نخست سال جاری 35 هزار و 558 فوتی پذیرش داشته است که از این تعداد 19 هزار و 922 مورد مرد و 13 هزار و 879 مورد زن بوده اند. آمارها نشان می دهد در سال 90 حدود 848 نوزاد در سازمان بهشت زهرای تهران به عنوان نوزاد فوت شده پذیرش شده است.

همچنین بر اساس اعلام آمارها "سکته قلبی" علت بیشترین مرگ تهرانیها بوده است که در رایانه بهشت زهرا ثبت شده است. معمولا حدود 60 تا 70 درصد پذیرش شده ها در بهشت زهرا (س) دفن می شوند و الباقی برای دفن به شهرستانها یا گورستانهای دیگر تهران منتقل می شوند.

این در حالی است که در سال گذشته آمار کل پذیرش شدگان در بهشت زهرای تهران 50 هزار و 456 متوفی بوده است که نسبت به سال 88 حدود 4.5 درصد افزایش داشته است. ولی پیش بینی می شود که آمار مرگ و میر تهران با توجه به آمار 9 ماهه سال جاری و آمار سال گذشته افزایش نداشته بلکه کاهش هم داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر آمارها نشان می دهد که تهرانیها در تمامی زمینه ها در مرگ میر پیشی گرفته اند که البته این آمارها به صورت میانگین بوده که برخی مربوط به سال 89 و برخی دیگر به علت به روز بودن برای سال 90 است:

جدول مدلهای مرگ و میر در تهران

عنوان میانگین تعداد مرگ و میر روزانه در تهران منبع خبر مرگ و میر در استان تهران روزانه 162 نفر سازمان ثبت احوال مرگ و میر ناشی از گاز منو اکسید کربن روزانه 1 نفر پزشکی قانونی مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا روزانه 7 نفر وزارت بهداشت مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر روزانه 3 نفر پزشکی قانونی مرگ و میر بر اثر تصادفات روزانه 5 نفر پزشکی قانونی مرگ و میر بر اثر سکته قلبی روزانه 18 نفر بهشت زهرای تهران

به گزارش خبرنگار مهر با نیم نگاهی به آمار مرگ و میر در کشور در می یابیم که آمار مرگ و میر در کشور هم روند سعودی داشته است.

سال تعداد فوتی های کشور سال تعداد فوتی های کشور 1381 337237 نفر 1385 408566 نفر 1382 368518 نفر 1386 412736 نفر 1383 355213 نفر 1387 417798 نفر 1384 363723 نفر 1388 393515 نفر

ولی در این میان جای سازمان یا نهادی که به صورت تحلیلی و کارشناسی دلایل مرگ تهرانیها را ارزیابی و اطلاع رسانی کند خالی است. هر چند بخشی از این مهم بر عهده سازمان پزشکی قانونی است ولی وزارت بهداشت، استانداری، محیط زیست، وزارت صنایع، وزارت نفت، هلال احمر، آتش نشانی و بسیاری از نهادهای مسئول و دخیل در مرگ و نجات پایتخت نشینان باید اقدامی جهادی داشته باشند تا موجب کاهش مرگ میر ایرانیان شود.

جدول مرگ روزانه ایرانیها بر اثر حوادث

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گزارش از سید هادی کسایی زاده