به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اسداللهی اظهار داشت: قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی توسط حجت الاسلام قدرتی بعد از نماز صبح، بیان احکام توسط حجت الاسلام بیگدلی قبل از اذان ظهر، سخنرانی حجج اسلام بندانی نیشابوری و علیرضا صادقی واعظ و مرثیه خوانی مداحان اهل بیت(ع) قبل از اذان مغرب از جمله برنامه های روزانه آستانه مقدسه در دهه سوم محرم است.



وی بیان داشت: سخنرانان پنج شب اول دهه دوم محرم بعد از نماز مغرب و عشاء آیت الله توکل و پنج شب دوم حجت الاسلام گنجی خواهند بود.



مسئول واحد مراسم‌های حرم مطهر حضرت معصومه (ع) افزود: مراسم مرثیه سرائی و نوحه خوانی نیز در پنج شب اول دهه سوم توسط مداحان اهل بیت (ع) از جمله حاج مهدی سلحشور، حاج مرتضی طاهری، حاج رضا عاصی و حاج رضا ولی زاده و پنج شب دوم توسط حاج سید مهدی میرداماد برگزار می شود.



وی با بیان این که دعای کمیل و ندبه این هفته توسط عباس حیدرزاده مداح برجسته اهل بیت(ع) قرائت می‌شود ابراز داشت: نماز جمعه این هفته قم نیز به امامت حجت الاسلام سید محمد سعیدی در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه (ع) اقامه می‌شود.