به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اسداللهی اظهار داشت: قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی توسط حجت الاسلام قدرتی بعد از نماز صبح، بیان احکام توسط حجت الاسلام بیگدلی قبل از اذان ظهر، سخنرانی حجج اسلام بندانی نیشابوری و علیرضا صادقی واعظ و مرثیه خوانی مداحان اهل بیت(ع) قبل از اذان مغرب از جمله برنامه های روزانه آستانه مقدسه در دهه سوم محرم است.
وی بیان داشت: سخنرانان پنج شب اول دهه دوم محرم بعد از نماز مغرب و عشاء آیت الله توکل و پنج شب دوم حجت الاسلام گنجی خواهند بود.
مسئول واحد مراسمهای حرم مطهر حضرت معصومه (ع) افزود: مراسم مرثیه سرائی و نوحه خوانی نیز در پنج شب اول دهه سوم توسط مداحان اهل بیت (ع) از جمله حاج مهدی سلحشور، حاج مرتضی طاهری، حاج رضا عاصی و حاج رضا ولی زاده و پنج شب دوم توسط حاج سید مهدی میرداماد برگزار می شود.
وی با بیان این که دعای کمیل و ندبه این هفته توسط عباس حیدرزاده مداح برجسته اهل بیت(ع) قرائت میشود ابراز داشت: نماز جمعه این هفته قم نیز به امامت حجت الاسلام سید محمد سعیدی در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه (ع) اقامه میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول واحد مراسمهای حرم مطهر حضرت معصومه (ع) ویژه برنامههای سوگواری دهه سوم ماه محرم حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اسداللهی اظهار داشت: قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی توسط حجت الاسلام قدرتی بعد از نماز صبح، بیان احکام توسط حجت الاسلام بیگدلی قبل از اذان ظهر، سخنرانی حجج اسلام بندانی نیشابوری و علیرضا صادقی واعظ و مرثیه خوانی مداحان اهل بیت(ع) قبل از اذان مغرب از جمله برنامه های روزانه آستانه مقدسه در دهه سوم محرم است.
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