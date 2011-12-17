محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت افزایش ظرفیت تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر با بیان اینکه تاکنون فاز نخست تولید برق در نیروگاه بوشهر با ظرفیت 500 مگاوات با موفقیت راه اندازی شده است، گفت: به زودی فاز دوم تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر به طور کامل راه اندازی می شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه با راه اندازی فاز دوم مجموع تولید برق در نیروگاه بوشهر به یکهزار مگاوات افزایش می یابد، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان سالجاری امکان تولید برق با ظرفیت اسمی در نیروگاه بوشهر فراهم شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه تولید نهایی برق ابتدا با 90 درصد ظرفیت انجام می شود، اظهار داشت: به تدریج ظرفیت تولید برق در این واحد نیروگاهی افزایش می یابد.

به گزارش مهر، نیروگاه اتمی بوشهر ساعت 23:29 دقیقه روز شنبه دوازدهم شهریورماه سالجاری برای نخستین بار با تولید 60 مگاوات برق سنکرون شد.

با راه اندازی فاز نخست نیروگاه بوشهر، ایران نخستین کشور در خاورمیانه بوده که صاحب نیروگاه و برق اتمی شده است.

در همین حال شرکت انرگو اتم اوکراین اخیرا با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: ظرفیت تولید نیروگاه بوشهر تا سال 2012 میلادی به 100 درصد خواهد رسید.

در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر در مرحله استفاده از 50 درصد ظرفیت خود قرار دارد و قرار است مراحل بعدی استفاده از 75 و 100 درصد ظرفیت توسط شرکتهای روسی و اکراینی تحویل ایران شود.

نمایندگان روسیه، اوکراین، ارمنستان، مجارستان، فرانسه و بلژیک در تست انجام شده توسط مرکز منطقه ای انجمن جهانی اپراتورهای هسته ای در مسکو شرکت کردند .

قرارداد تکمیل ساخت واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر ژانویه 1995 میلادی در تهران امضا شد و در ماه فوریه 1998 میلادی تهران و مسکو توافق کردند که روسیه نه تنها در تجهیز نیروگاه به ایران کمک کند، بلکه به طور کل ساخت آن را تکمیل کند.