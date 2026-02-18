ساخت تجهیزات فاز دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر در روسیه

به گزارش خبرنگار مهر،سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه در حاشیه نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه در جمع خبرنگاران گفت: ایران و روسیه موفق شده اند نزدیکی خوبی بین کارگروه‌های مختلف کمیسیون مشترک دو کشور برقرار کنند که از این بابت، از وزیر نفت ایران تشکر می‌کنم؛ امسال توانستیم بسیار موفق کار را پیش ببریم و نتیجه عملکرد را ببینیم.

وزیر انرژی روسیه ادامه داد: در 11 ماه گذشته 13 برابر پروژه ها نسبت به سال قبل موفق تر بوده است و امروز ما آغاز بیستمین اجلاس همکاری های مشترک بین ایران و روسیه را کلید زدیم و توافقی که کردیم این را عدد 20 نبینیم و به عنوان بیستمین سالگرد همکاری بین 2 کشور ببینیم.

وی ادامه داد: مطمئن هستم که در بیستمین جلسه کمیسیون مشترک به نتایج بیشتری خواهیم رسید و موفقیت های بیشتری حاصل خواهد شد.

وزیر انرژی روسیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر،مبنی بر روند پیشرفت طرح های توسعه ای شرکت های روسی در ایران ، در دولت چهاردهم را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: ما به صورت جدی با دولت ایران در حال همکاری هستیم و اکنون فاز 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر در حال ساخت است و تجهیزات فاز دوم و فاز سوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در روسیه در حال ساخت است.

وی افزود: به جز فاز 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر، در حال بررسی بلوک های جدید نیروگاه اتمی نیز هستیم؛ کارگروهی در این خصوص تشکیل شده که بناست تا 3 ماه دیگر چکیده گفت و گوهایشان را در اختیار ما قرار دهند و این بسیار در توسعه انرژی صلح آمیز اتمی بسیار اثرگذار است.

وزیر انرژی روسیه همچنین در خصوص پروژه رشت - آستارا گفت: در حال آماده سازی اسناد مربوط به آن هستیم تا در هفته راه آهن در ماه آوریل در شهر سن پیترزبورگ به امضا برسد به محض امضا، کار اجرای آن شروع خواهد شد.

وی ادامه داد: ما برنامه ای برای امنیت غذایی ایران طراحی کردیم و کارگروهی هم در این زمینه ایجاد شده است؛ در بحث گندم هم بحث صادرات گندم در حجم های بالا از روسیه به ایران درحال پیگیری است.

به گفته وزیر انرژی روسیه با توجه به توانمندی‌های علمی رو به رشد ایران در بخش فضایی ایران در مسیر فضایی گام های مهمی برداشته و در آینده نزدیک، ایران به یکی از قدرت های فضایی تبدیل خواهد شد.