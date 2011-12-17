تأیید مرگ 9 مادر باردار در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی کردستان در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر در خصوص مرگ ثانیه بالود مادر باردار مریوانی، از پیگیری جدی دلیل مرگ و میر مادران باردار در این استان خبر داده و از برخورد با قصورهای احتمالی در این خصوص وعده داده است.

در پی مرگ ثانیه بالود در 17 آذرماه سال جاری خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی مبنی بر ادامه روند مرگ و میر مادران باردار در استان کردستان به جزئیات و چگونگی مرگ ثانیه بالود در بیمارستان بوعلی مریوان پرداخته بود.

در واکنش دانشگاه علوم پزشکی کردستان که عنوان جوابیه بر آن حک شده است بدون اشاره به دلیل اصلی مرگ این مادر باردار مریوانی و سایر مادران باردار فوت شده از ابتدای سال جاری تاکنون از برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی این استان مبنی بر برخورد با قصورهای احتمالی خبر داده است.

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شرح زیر است:

1- بدون شک شاخص مرگ و میر مادران باردار یکی از شاخصهای توسعه است و دارای مولفه هایی مانند میزان سواد، عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و ارائه خدمات بهداشتی درمانی نیز در آن نقشی مهمی دارد به عنوان مثال یکی از مادران باردار در حاملگی هشتم علیرغم آموزشهای داده شده و وجود امکانات لازم در مراکز بدون توجه به دستورات پزشک معالع و عدم مصرف دارو و عدم مراجعه در منزل فوت می کند هرچند نافی تعهد و مسئولیت دست اندرکران سلامت نیست.

2- در خصوص مرگ و میر مادران باردار در استان کردستان ضمن تکذیب آمار و ارقام غیر واقعی آن خبرگزاری اعلام می دارد فوت مادران باردار از ابتدای سال 1390 در استان 9 مورد بوده است که دو مورد آن در زایشگاه بیمارستان بوعلی مریوان اتفاق افتاده است.

3- در کلیه موارد مرگ و میر مادران باردار بلافاصله کمیته شهرستان و استان تشکیل و دقیقا تمامی بررسیهای لازم صورت گرفته است و جسد متوفیان جهت کالبدشکافی به منظور علت نهایی منجر به فوت به پزشکی قانونی ارسال شده است.

4- علاوه بر پزشکی قانونی کلیه پرونده ها در سازمان نظام پزشکی نیز تحت رسیدگی قرار گرفته و با کسانی که کوچکترین قصوری داشته اند برابر قانون برخورد شده است و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نیز با کارکنانی که مرتکب تخلف شده اند شدیدترین برخورد ممکن و قانونی را کرده است که آرای مربوطه در دانشگاه موجود است و قطعا با افرادی که در خصوص فوت خانم ثانیه بالود نیز برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.

5- یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان عضو هیئت علمی با ابلاغ رئیس دانشگاه مسئول پیگیری موارد مرگ و میر مادران باردار است و در تمامی موارد با هماهنگی مدیر گروه آموزشی زنان و زایمان و سایر مسئولان دانشگاه پیگیری لازم صورت گرفته و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نشده است. لازم به ذکر است در بهترین و پیشرفته تری مناطق دنیا نیز فقط توانسته اند تعداد این موارد را کاهش دهند و شاخص هدف گزاری شده توسط سازمان جهانی بهداشت برای مرگ و میر مادران باردار 16 نفر به ازای هر صد هزار تولد در نظر گرفته شده است که کشورهای دنیا باید جهت نیل به آن برنامه ریزی همه جانبه کنند.

6- به استحضار می رساند در سال 90 تعداد سه مورد کارگاه آموزشی مراقبت از مادران باردار جهت ماماهای شاغل در استان کردستان برگزار شده و کارگاه چهارم نیز در آینده ای نزدیک برگزار می شود.

7- دانشگاه در راستای وظایف ذاتی خود جهت ارائه خدمات مناسب و جلوگیری از مرگ مادران باردار سه نفر متخصص زنان و زایمان و یک نفر پزشک عمومی را به منظور رسیدگی و پیگیری مادران باردار که در معرض خطر هستند به کار گیری کرده است و فوت مادران باردار را به عنوان یک ضایعه اسفناک می داند و پیگیری آن را یکی از دغدغه های خود می داند و لحظه ای از پیگیری موارد و برخورد با مقصرین احتمالی کوتاهی نخواهد کرد.

بدون شک انتشار گزارش مرگ مادران باردار کردستانی در خبرگزاری مهر باعث شده است تا زمینه برای انعکاس بخشی از فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی در این استان فراهم شود که انتظار می رود مسئولان دانشگاه در آینده بیش از سابق نسبت به این مهم حساسیت داشته باشند و از توان رسانه های مختلف جمعی برای اطلاع رسانی در خصوص وضعیت سلامت استان استفاده کنند.

توضیحات مهر

هر چند که واکنش دانشگاه علوم پزشکی کردستان با عنوان جوابیه در اختیار دفتر خبرگزاری مهر در استان قرار گرفته است ولی در این به اصطلاح جوابیه نیز مرگ ثانیه بالود و هشت مادر باردار دیگر کردستانی از ابتدای سال جاری نیز تأیید شده است و اصولا دیگر نمی توان این واکنش را جوابیه خواند.

البته در بخش دیگری از واکنش دانشگاه علوم پزشکی در خصوص برخورد با قصورهای احتمالی خبر داده شده است که تا کنون در هیچ رسانه محلی و کشوری خبری در این خصوص منتشر نشده است و این نحوه عملکرد باعث شده است تا زمینه برای قصورهای احتمالی و ادامه مرگ و میر مادران باردار کردستانی فراهم شود.

مرگ 9 مادر باردار در استان کردستان در سال 90 در حالی است که ثبت این میزان مرگ و میر برای استان در مقایسه با شاخصهای اعلام شده بسیار نگران کننده است.

هر چند در گزارش خبرگزاری مهر نیز هیچ نکته ای مبنی بر انکار افزایش خدمات بهداشتی و درمانی طی چند سال اخیر در استان کردستان به چشم نمی خورد و کسی نمی تواند منکر خدمات صورت گرفته توسط افراد دست اندرکار به ویژه پزشکان متعهد شود ولی به نظر می رسد که دانشگاه علوم پزشکی به جای تهیه جوابیه برای این گزارش بهتر بود که دلیل اصلی این واقعه را بررسی و اعلام می کرد و ضمن برخورد با افراد مقصر احتمالی زمینه برای رفع این معضل در استان کردستان فراهم شود.