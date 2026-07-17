فوت مادر باردار در یک مرکز خصوصی مازندران؛ پرونده در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی مازندران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی درگذشت یک مادر باردار در یکی از مراکز درمانی خصوصی استان، فرآیند بررسی تخصصی این پرونده در چارچوب نظام مراقبت مرگ مادران کشور آغاز شده است.

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، تمامی موارد مرگ مادران، صرف‌نظر از اینکه در مراکز دولتی، خصوصی یا خیریه رخ داده باشد، در کمیته‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بررسی می‌شود. بر همین اساس، پرونده این مادر نیز در کمیته تخصصی مرگ مادران دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دست بررسی قرار دارد تا تمامی مراحل مراقبت، اقدامات تشخیصی، مداخلات درمانی، تصمیمات بالینی و میزان انطباق خدمات ارائه‌شده با استانداردها و راهنماهای علمی به‌صورت دقیق ارزیابی شود.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین اعلام کرد: همزمان، رسیدگی به این پرونده از سوی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی نیز در چارچوب وظایف قانونی در حال انجام است و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی در مراجع ذی‌صلاح، مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات بعدی خواهد بود.

در ادامه این اطلاعیه با تأکید بر اینکه ارتقای ایمنی مادران و نوزادان و پایش مستمر کیفیت خدمات درمانی از اولویت‌های نظام سلامت است، تصریح شده است: بررسی علمی و بی‌طرفانه تمامی رخدادهای مهم حوزه سلامت، اقدامی ضروری برای شناسایی عوامل مؤثر، اصلاح فرآیندها و پیشگیری از تکرار موارد مشابه به شمار می‌رود.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضمن ابراز همدردی با خانواده این مرحومه تأکید کرد: هرگونه اظهارنظر درباره علت یا عوامل مؤثر در این حادثه، تنها پس از پایان بررسی‌های تخصصی و اعلام نظر مراجع قانونی و کارشناسی امکان‌پذیر خواهد بود.