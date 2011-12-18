لزوم پرهیز از حاشیه سازی در امور اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی در نخستین جلسه بررسی مصوبات برنامه های عصر کاری و شب فرهنگی مدیران استانی در شهرستان همدان اظهار داشت: باید تلاشها به نحوی انجام شود که مردم به آینده امیدوارتر شوند.

وی با تاکید بر اینکه استان همدان نیازمند گسترش این فضا در خدمت رسانی به مردم است، گفت: دو درصد اجرای مصوبات برنامه عصر کاری و شب فرهنگی مدیران استان، به صورت دقیق و شفاف بررسی می کنیم تا هدف گذاریها محقق شود.

فامیل کریمی اضافه کرد: از اعتبارات تملک داراییها و اعتبارات ملی و فرهنگی مبالغی به اجرای مصوبات عصر کاری و شب فرهنگی اختصاص یافته که مشخص و قالب سنجش است.

علی اکبر فامیل کریمی اجرای مصوبات برنامه های عصر کاری و شب فرهنگی در شهرستان همدان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: اجرای 100 درصدی برخی مصوبات شهرهای مریانج، جورقان و قهاوند در شهرستان همدان نشان دهنده تلاش مدیران در عرصه خدمت است.

فرماندار همدان نیز برنامه عصر کاری و شب فرهنگی را برنامه ای برای آشنایی با ظرفیتها، اولویت بندی طرحها و نظارت در شهرهای مختلف استان همدان دانست.

53 مصوبه در برنامه عصر کاری و شب فرهنگی همدان مصوب شد

حسن قهرمانی مطلق افزود: در برنامه عصر کاری و شب فرهنگی همدان 53 مصوبه به تصویب رسید که مورد پیگیری قرار گرفته و برای اجرایی شدن این مصوبات جلسات مجزایی در سطح استانی و شهرستانی برگزار شده است.

قهرمانی مطلق بیان کرد: تکمیل و بهره برداری از استخر سرپوشیده مریانج، استقرار کیوسک راهنمایی و رانندگی با عوامل انتظامی در مریانج، تأمین آب مجتمع گلخانه ای جورقان، توسعه مصلای جورقان با 150 میلیون تومان اعتبار و ‌توسعه مصلای شهر مریانج با 100 میلیون تومان اعتبار از جمله این مصوبات بوده است.

فرماندار همدان افزود: ‌احداث پنج خانه عالِم در بخش شراء، تکمیل مجموعه ورزشی شهر قهاوند، گازرسانی به شش روستای بخش قهاوند تا پایان سال جاری و اختصاص زمین برای احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان شهر قهاوند نیز از جمله مصوبات عصر کاری و شب فرهنگی همدان است.

وی افزود: ملاقات عمومی 180 نفر از اهالی شهرهای جورقان، مریانج و قهاوند با معاونان استاندار، مدیر کل حوزه استاندار و فرماندار از دیگر مصوبات اجرا شده است.