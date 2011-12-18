4 هکتار از گلخانه های قصرشیرین زیر کشت توت فرنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر بهمنی پور با اشاره به اینکه توت فرنگی خارج از فصل کشت، غالب گلخانه های این شهرستان است، افزود: در حال حاضر مساحتی در حدود 4 هکتار در شهرک گلخانه ای و دیگر گلخانه های سطح این شهرستان تحت کشت توت فرنگی قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: با وجود اینکه حدود 4 تا 5 درصد اراضی زراعی استان در قصر شیرین قرار دارد، اما این شهرستان به لحاظ کشت گیاهان گلخانه ای در سطح 13 هکتار مقام اول استان را دارا است.

بهمنی پور افزود: قصرشیرین به دلیل داشتن آب و هوای گرم در فصول بهار و تابستان و در نتیجه خشک شدن بوته توت فرنگی در این فصول، یکی از مناطقی است که با محدودیت کشت توت فرنگی در فضای آزاد مواجه است به همین دلیل گلخانه داران منطقه اقدام به کشت توت فرنگی در شرایط گلخانه ای می کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قصرشیرین در پایان با اشاره به رغبت گلخانه داران به کشت توت فرنگی در این شهرستان، گفت: گلخانه داران به دلیل مزیت هایی از جمله کاهش هزینه گرمایشی در فصول پاییز و زمستان به علت شرایط مساعد و گرمسیری قصر شیرین نسبت به مناطق سردسیر، همچنین کوتاه شدن طول دوره کاشت تا تولید به دلیل تعداد بیشتر روزهای آفتابی و نیز طول مدت ساعات آفتابی بیشتر و در نتیجه تولید محصول نوبرانه، علت رغبت بیش از پیش گلخانه داران منطقه به کشت و پرورش این محصول است.