نفت امیدیه صدرنشین مرحله نخست لیگ شنا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست مسابقات شنای لیگ باشگاههای کشور موسوم به جام خلیج فارس طی روزهای پنجشنبه و جمعه پیگیری شد که طی آن تیم نفت امیدیه با کسب 639 امتیاز صدرنشین این مرحله لقب گرفت و تیمهای هیئت شنای گیلان با 544 امتیاز و مقاومت بسیج با 473 امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.

در این مسابقات که با شرکت هفت تیم هیئت شنای گیلان، نفت امیدیه، مقاومت بسیج، هیئت شنای فارس، فولاد مبارکه سپاهان، نفت تهران و هیئت شنای زنجان در استخر مجموعه ورزشی آزادی پیگیری شد که شناگران نفت امیدیه با کسب بیشترین امتیاز در صدر جدول مرحله نخست این رقابتها ایستادند.

- نفرات برتر 20 ماده رقابتی این مسابقات به شرح زیر است:

200 متر کرال پشت: رهام پیروانی از هیئت شنای گیلان با زمان 81/20/2 دقیقه

50 متر آزاد: محمد بیداریان از مقاومت بسیج با زمان 54/24 ثانیه

200 متر قورباغه: امیرمحمد شجاعی‌فر از نفت امیدیه با زمان 92/34/2 دقیقه

400 متر آزاد: آرین علیایی از تیم نفت امیدیه با زمان 28/20/4 دقیقه

4 در 100 متر مختلط تیمی: نفت امیدیه با زمان 23/05/4 دقیقه

200 متر کرال پشت: رهام پیروانی از هیئت شنای گیلان با زمان 81/20/2 دقیقه

50 متر آزاد: محمد بیداریان از مقاومت بسیج با زمان 54/24 ثانیه

200 متر قورباغه: امیرمحمد شجاعی‌فر از نفت امیدیه با زمان 92/34/2 دقیقه

400 متر آزاد: آرین علیایی از تیم نفت امیدیه با زمان 28/20/4 دقیقه

4 در 100 متر مختلط تیمی: نفت امیدیه با زمان 23/05/4 دقیقه

400 متر مختلط انفرادی: احمدرضا جلالی از نفت امیدیه با زمان 49/53/4 دقیقه

100 متر آزاد: محمد بیداریان از مقاومت بسیج با زمان 26/54 ثانیه

50 متر کرال پشت: امیر طاهری ازمقاومت بسیج با زمان 09/28 ثانیه

800 متر آزاد: آرین علیایی از نفت امیدیه با زمان 77/00/9 دقیقه

200 متر پروانه: فرهاد فیاض از نفت امیدیه با زمان 85/15/02 دقیقه

200 متر آزاد: احمدرضا جلالی از نفت امیدیه با زمان 54/59/1 دقیقه

50 متر پروانه: افشین عسگری از نفت امیدیه زمان86/25ثانیه

100متر قورباغه: امیرمحمد شجاعی‌فر از نفت امیدیه با زمان 62/09/1 دقیقه

800 متر آزاد: آرین علیایی از نفت امیدیه با زمان 77/00/9 دقیقه

100 متر کرال پشت: عارف چگینی از نفت امیدیه با زمان 30/03/1 دقیقه

4 در 200 متر آزاد تیمی: نفت امیدیه با زمان 18/29/08 دقیقه

200 متر مختلط انفرادی: احمدرضا جلالی از نفت امیدیه با زمان 06/15/2 دقیقه

50 قورباغه: مهران فرج‌زاده از نفت امیدیه با زمان24/31ثانیه

100 متر پروانه: همایون حقیقی از هیئت شنای گیلان با زمان 99/59 ثانیه

4 در 100 آزاد تیمی: نفت امیدیه با زمان 85/43/3 دقیقه

1500 متر آزاد: فرزاد دادفر ازمقاومت بسیج با زمان 87/49/17 دقیقه

بدین ترتیب در پایان مرحله اول مسابقات شنای باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، تیم نفت امیدیه با زمان 639 امتیاز صدرنشین شد، هیئت شنای گیلان با 544 امتیاز دوم است و تیمهای مقاومت بسیج با 473، هیئت شنای فارس با 368، فولاد مبارکه سپاهان با 361، هیئت شنای زنجان با 270 و نفت تهران با 267 امتیاز عناوین سوم تا هفتم جدول را به خود اختصاص دادند. مسابقات شنای باشگاههای کشور جام خلیج فارس، در چهار مرحله برگزار می‌شود و مرحله دوم این رقابتها 6 و 7 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر نخستین نشست مسئولان هیئتهای شنای منطقه یک کشور با حضور مسئولان فدراسیون شنا و روسای هیئتهای تهران، مرکزی، قم و قزوین عصر جمعه در محل استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در این نشست که علاوه بر غلامرضا جعفری سرپرست فدراسیون شنا، محسن رضوانی سرپرست امور دبیری، محسن سمیع‌زاده سرپرست مدیریت اجرایی و روسای هیئتهای منطقه یک حضور داشتند، جعفری با اشاره به اهمیت فعالیتهای هیئتها در راستای پیشبرد برنامه‌ و اهداف فدراسیون به عنوان بازوهای اجرایی فدراسیون اظهار داشت: حمایت از هیئتها را وظیفه ذاتی فدراسیون می‌دانیم و معتقدیم با سعی و تلاش و برنامه‌ریزی دقیق می‌توانیم گامهای اساسی را در جهت اعتلای شنای کشور برداریم که این مهم علاوه بر برنامه‌ریزی نیازمند هماهنگی کامل بین هیئتها و فدراسیون است.

وی در ادامه تصریح کرد: فدراسیون شنا نگاه یکسانی به هیئتها دارد و تمام تلاش ما مهیا کردن بستر مناسب برای همگانی کردن شنا در کشور و در عین حال بالا بردن سطح کیفی و کمی شنا، شیرجه و واترپلو در بعد حرفه ای آن است.

سرپرست فدراسیون شنا در قسمت دیگری از صحبتهایش عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های فدراسیون بالا بردن کیفی و کمی بخش آموزش در تمامی سطوح به ویژه در بخشهای تربیت مربی و مهمتر از آن تربیت مدرس است. ما باید به سمتی گام برداریم که هر استان برای خود مدرسانی در رشته‌های مختلف داشته باشد تا برای تدریس بتوانیم به معیارهای کیفی توجه بیشتری داشته باشیم.

در ادامه این جلسه روسای ‌هیئتهای حاضر گزارشی را در خصوص وضعیت شنا، شیرجه و واترپلو در استان خود ارائه کردند و پس از آن حاضرین به بحث و تبادل نظر پیرامون وضعیت استخرهای در اختیار هیئتهای شنا، فرصتها و چالش‍های هیئتهای شنای استانها و همچنین تبیین و ارائه راهکارهای توسعه رشته‌های تحت پوشش شنا پرداختند.