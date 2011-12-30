نهم دیماه؛ پیمانی دوباره با رهبری و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کرمانی ظهر جمعه در خطبه های نماز این هفته دماوند افزود: یوم الله نهم دیماه روزی است که مردم ایران با خلق حماسه ای بزرگ گرد و غبار فتنه های دشمن را از این مرز و بوم کنار زدند.

وی با اشاره به اینکه نهم دیماه روزی است که به دست مردم ایران گرد و غبار فتنه کنار رفت، گفت: نهم دیماه، یوم الله و روزی انقلابی چون 22 بهمن، 12 فروردین و دیگر ایام بزرگ انقلاب است، زیرا مردم ایران با روحیه ای انقلابی به صحنه آمدند تا فتنه ها را دور سازند.

کرمانی ادامه داد: حماسه نهم دیماه، حرکتی بزرگ برای مقابله با دشمن بود و مردم ایران با حضور خود در راهپیمایی این روز در سال 88، به تمامی عاملان فتنه نشان دادند که همواره پشتیبان رهبری، انقلاب، دین و ملت خود هستند.